Работники компании «Труд» на Крещение впервые окунались в корпоративную иордань

Православные христиане 19 января отметили Крещение Господне – согласно Библии, в этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В заливе реки Ангара на 21-м километре Байкальского тракта специально для работников компании АО «Труд» и их семей была оборудована иордань.

– За неделю до Крещения у руководства компании возникла идея сделать свою иордань для наших работников, – рассказывает заместитель генерального директора по общим вопросам Николай Ден. – Специалисты административно-хозяйственного отдела расчистили площадку, сделали прорубь, а также изготовили специальный деревянный каркас, который поместили в воду. И конечно, следуя букве закона, мы все наши действия согласовали с сотрудниками МЧС.

Перед самим купанием обряд освящения провел настоятель Храма Ксении Петербургской и Иоанна Кронштадского отец Александр. Одним из первых смельчаков, решившихся окунуться в ледяную купель, 11-летний Илья Кутищев.

– После того как окунулся, чувствуешь себя очень бодро, – говорит подросток. – Тем более, что закаляюсь я с двух лет. Поэтому для меня нырнуть в прорубь не страшно. Пример для меня мой папа.

В этот день многие сотрудники на залив Ангары приезжали семьями. Кто-то брал близких в качестве группы поддержки, ведь зайти в ледяную воду может далеко не каждый. Для других нырнуть в прорубь – семейная традиция. Всего 30 человек искупались в иордани.

– Мы в этом году впервые решили провести Крещение для наших сотрудников, и считаю, что нам удалось сделать этот праздник, по-настоящему, семейным. От всех, кто погрузился в иордань отзывы просто восторженные. Купание в морозы способствует повышению иммунитета, снижается артериальное давление, приходит прилив энергии. Идея всем понравилась, и я уверен, что это станет доброй традицией АО «Труд», – подвел итог генеральный директор Сергей Томшин.

По инф. Телеинформа

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