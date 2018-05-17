Прощание с Мараканом

Одним – поддержка, другим – расселение.

Власти Иркутской области намерены расселить посёлок Маракан Бодайбинского района и село Чуя Мамско-Чуйского района.

Как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, оба населённых пункта не имеют перспектив по развитию, в связи с чем предлагается предоставить жителям выплаты в размере 715,36 тысяч рублей на человека на приобретение жилья.

В посёлке Маракан, расположенном в 170 км от Бодайбо, зарегистрировано 293 жителя, которые проживают в 17 двухэтажных многоквартирных домах с центральным отоплением. Котельная в посёлке находится в плачевном состоянии. Ежегодные затраты на содержание посёлка составляют 48 млн рублей. На расселение посёлка потребуется 209,6 млн рублей, 50% расходов готова взять на себя управляющая компания «Полюс».

В селе Чуя, расположенном в 200 км от Мамы, зарегистрировано 29 человек. В посёлке отсутствуют предприятия социальной инфраструктуры, услуги образования, здравоохранения и торговли жители получают в Якутии, которая ближе, чем районный центр. Электричество в посёлке есть только шесть часов в день, летом добраться до Чуи можно лишь водным транспортом.

Члены комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания Иркутской области отметили, что вопрос переселения людей должен быть проработан тщательным образом, с учётом интересов жителей. Для дальнейшей работы над законопроектом будет проведено заседание рабочей группы. На сессии 16 мая законопроект рекомендовано принять в первом чтении.

Между тем, пока одни населённые пункты расформировывают, другие – поддерживают. Общий объём финансирования моногородов в рамках госпрограмм Приангарья в 2018 году предусмотрен в размере 4,7 млрд рублей, из них освоено за первый квартал 895,4 млн рублей. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова.

– Моногородам в 2018 году выделено 10,2 млн рублей на субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства, на уплату процентов по кредитам, договоров лизинга. Благодаря этому планируется создать не менее 50 новых рабочих мест, – отметила она. – Субсидией смогут воспользоваться как минимум 25 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас моногорода проводят конкурсные процедуры на предоставление предпринимателям этих средств.

Так, на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в текущем году субсидии в объёме 8,1 млн рублей выделены городам Байкальск, Саянск и Черемхово. В ближайшее время будет определён объём средств, который направят моногородам на благоустройство дворовых территорий и самых посещаемых общественных пространств.

В целях улучшения качества предоставления социальных услуг в Минздрав России и Минобрнауки России направлены заявки на обучение 45 выпускников моногородов на условиях целевого приёма в 2018 году, в том числе по медицинскому профилю – 20 человек, по педагогическому – 25 человек.

На реализацию мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы» моногородам области в текущем году выделено 89,7 млн рублей, что позволит реализовать 42 мероприятия, касающихся ремонта автомобильных дорог, объектов социальной сферы, организации уличного освещения, устройства пешеходных дорожек, благоустройства территорий, приобретения игрового, спортивного оборудования для детских площадок и другого.

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