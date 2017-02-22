Приангарье – Монголия: выгодно всем

Иркутская область готова предоставлять конечную продукцию деревообрабатывающих предприятий региона для экспорта в Монголию. Об этом сообщил губернатор Иркутской области по итогам встречи с премьер-министром Монголии и Председателем Великого Государственного Хурала Монголии. Сергей Левченко, г-н Жаргалтулгын Эрдэнэбат и г-н Миеэгомбын Энхболд обсудили торговые взаимоотношения между Монголией и Иркутской областью.

– Продукция лесопереработки из России в Монголию в основном поступает из Иркутской области. Мы можем усовершенствовать этот процесс. Есть планы по созданию на территории Приангарья совместных предприятий деревообработки с выпуском конечной продукции, предназначенной для экспорта именно в Монголию, – сообщил Сергей Левченко.

Губернатор отметил, что Иркутская область традиционно ориентирована на сотрудничество со странами АТР, главным образом Северо-Восточной Азии. Приангарье торгует с 90 государствами, при этом более 60% внешнеторгового оборота области приходится на АТР.

Продукция топливно-энергетического комплекса на протяжении многих лет остаётся основной статьёй экспорта Иркутской области в Монголию. Значительный объём занимает экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Например, представительство группы предприятий «Янта» из Иркутской области уже 17 лет работает на территории Монголии. Сергей Левченко подчеркнул, что сотрудничество между российскими и монгольскими компаниями необходимо укреплять и расширять.

Сергей Левченко, г-н Жаргалтулгын Эрдэнэбат и г-н Миеэгомбын Энхболд также обсудили взаимодействие в туристической отрасли.

– Наша задача – найти единый подход и создать условия для развития туризма. Нужно, чтобы увеличился турпоток. Поэтому считаю необходимым продолжить совместную работу правительства Иркутской области и государственных органов управления туризма Монголии по реализации международных трансграничных проектов. В первую очередь, по маршруту «Великий чайный путь» и «Байкал – Хубсугул», – сказал глава Иркутской области.

Стороны отметили, что в течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Взаимоотношения между Иркутским научным центром и Академией наук Монголии уже перешли на новый уровень: открыто представительство Академии наук Монголии в Иркутске.

Сергей Левченко подчеркнул, что совместные научные исследования в сфере гидроэнергетики, природопользования, повышения эффективности работы золоторудной промышленности, добычи угля будут помогать в становлении и развитии прямых связей между научно-образовательными учреждениями, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.