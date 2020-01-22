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Премьеру о жизни Антона Чехова – спектакль «Братья Ч.» – готовит Иркутский драмтеатр
|По инф. Телеинформа
|22 Января 2020 г.
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В Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова продолжается постановка спектакля «Братья Ч.» по пьесе современного российского сценариста, режиссера и драматурга Елены Греминой. Премьеру о жизни, пожалуй, самого читаемого во всем мире русского писателя – Антона Чехова – готовит режиссер Станислав Мальцев. Первый показ – 29 января.
Над созданием спектакля также работает приглашенный художник-постановщик Александра Дашевская. В 2012 году она окончила режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), где училась на экспериментальном курсе Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова, одних из самых интересных и видных театральных режиссеров современности.
Сегодня она имеет актерский опыт, как художник-постановщик работала над фильмами короткого метра, а также спектаклями в ведущих театрах России, Германии, Словении, Великобритании, Латвии и США. В ее послужном списке более двадцати театральных постановок. Кроме того, в соавторстве с американским сценаристом Сэмом Каном Александра осуществила и режиссерский проект. Свой первый спектакль «Chatter» она поставила в Нью-Йорке. Интересно, что постановка получила право на недельный показ без арендной платы в The Tank Theater, который известен тем, что часто предоставляет площадку молодым коллективам.
В Иркутск для создания художественного образа непростой истории о семейных узах выдающегося литератора Чехова, деталях его жизни, из которых соткан внутренний мир писателя, Александра Дашевская приехала впервые.
– Мы с режиссером решили создать мастерскую художника, чтобы сначала зрители думали, что это мастерская брата Чехова – Николая, живописца. Но потом станет очевидно, что дело не в живописи, а сама мастерская – это образ пространства внутреннего мира Антона, того мира, из которого потом появились все его произведения. Ведь и вся пьеса состоит из узнаваний в разных строчках и фразах чеховских героев. Это будет мир мастерской, в которой эти обрывочные фразы превращались в рассказы и пьесы, – говорит она.
Александра Дашевская поделилась тем, что книга Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова», на основе которой создана пьеса «Братья Ч.», в свое время по-настоящему захватила ее тем, что в ней мы впервые узнаем живого человека Чехова, а не образ с известного всем портрета из школьных учебников.
Про себя художница говорит, что занимается визуальным театром, а современной тенденцией театральной сценографии считает отход от статичности на сцене:
– Театр стал другим. В сценическом пространстве происходит некое бурление или поток образов. Театр стремительно движется в сторону театра художника.
Девушка призналась, что приезд в Иркутск для нее имел особое значение – она смогла ощутить ту атмосферу, которую пару лет назад создавала в спектакле по рассказам Александра Вампилова, над которым трудилась в Театре Петра Фоменко.
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