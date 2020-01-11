Правительство РФ ответило Андрею Чернышову: северные надбавки будут сохранены

Депутату Государственной Думы от Приангарья Андрею Чернышеву удалось обратить внимание правительства страны на все еще актуальные акты Советского Союза, устанавливающие районные коэффициенты и процентные надбавки для жителей районов Крайнего Севера.

Как сообщает пресс-служба депутата, эти правовые акты не будут упразднены в феврале текущего года, в отличие от тысяч других, которые давно устарели и будут подвергнуты действию механизма «регуляторной гильотины». Это в официальном письме депутату подтвердил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов.

В документе указано, что министерство труда и социальной защиты РФ совместно с министерством юстиции в соответствии с письмом аппарата правительства рассмотрело обращение депутата Чернышева. По результатам всестороннего комплексного анализа выявлены правовые акты СССР и РСФСР, являющиеся сейчас актуальными. По сообщению Минюста России, правовые акты Союза ССР, устанавливающие районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не планируется включать в перечень правовых актов, предлагаемых к признанию утратившими силу и (или) не действующими на территории Российской Федерации с 1 февраля 2020 года.

Напомним, еще в начале ноября Андрей Чернышев направил официальное обращение на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, где указал основные негативные последствия возможной отмены северных набавок. По мнению парламентария, это могло привести к реальному падению уровня жизни северян и спровоцировало бы массовый отток населения.

По инф. Телеинформа

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