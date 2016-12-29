Правительство поможет

Губернатор Сергей Левченко поручил ответственным подведомственным структурам оказать поддержку детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи со смертью родителей в результате отравления спиртосодержащей жидкостью. Кроме того, рассмотреть возможность помощи при погребении погибших.

Как сообщил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, по предварительной информации в связи с массовыми отравлениями граждан в Иркутске суррогатом алкогольных напитков сиротами остались 6 детей.

Четверо несовершеннолетних до момента смерти родителей уже находились на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей, так как имели статус оставшихся без попечения родителей в связи лишением либо ограничением их родителей в родительских правах.

Один ребенок временно находится в специализированной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но родственники уже выразили желание принять его в свою семью на воспитание, специалистами органа опеки и попечительства проводится работа по его жизнеустройству. С ребенком по факту чрезвычайного происшествия работает психолог. Ещё один ребенок, потерявший при массовом отравлении граждан свою маму, проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку.

Кроме того, по информации Алексея Макарова в настоящее время министерство социального развития, опеки и попечительства по поручению губернатора прорабатывает вопросы оказания помощи в погребении погибших в результате отравления спиртосодержащей жидкостью в рамках мероприятий государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014–2018 годы», а также в соответствии с законом «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области».

По информации министерства здравоохранения области в период с 17 по 22 декабря в результате отравления суррогатным средством «Боярышник», который содержит метиловый спирт, пострадали 118 человек, погибли более 70-ти, в том числе 41 человек – в лечебно-профилактических учреждениях, в Бюро судебно-медицинской экспертизы от организаций ритуальных услуг поступил 31 человек.

В службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области работает телефон «горячей линии» по вопросам соблюдения требований законодательства к розничной продаже алкогольной продукции. «Горячая линия» работает ежедневно с 9:00 до 23:00 (кроме субботы и воскресенья) по телефону 8 (395-2) 34-25-48, 8-950-072-30-50.

Каждый житель области может сообщить информацию о фактах продажи спиртосодержащей жидкости «Боярышник», а также алкогольной продукции качество и легальность которой вызывает сомнения. Вся поступившая информация будет передаваться в уполномоченные органы для принятия оперативных мер, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.