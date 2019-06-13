Появилась новая платформа для сбора и распределения платежей в мусульманском сообществе

Сбербанк подписал соглашение с ООО «ПэйЗакят», согласно которому банк приобретает 25% компании. PayZakat – это платформа для сбора и распределения обязательных и добровольных платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся.

С помощью чат-ботов, интегрированных в социальные сети, пользователи рассчитывают платеж (садагу, закят, закят аль фитр и закят аль адха), распределяют его между благотворительными фондами, выбирают проекты для пожертвования и получают обратную связь от PayZakat. В их число попадают только реально существующие проекты – с прозрачным процессом отслеживания развития и использования поступивших средств. Система мониторинга PayZakat следит за ходом реализации проекта в режиме реального времени, а с помощью умного чат-бота филантроп получает своевременную обратную связь о состоянии проекта.

– Это знаковое событие: частью нашей экосистемы становится проект, выращенный внутри Сбербанка. Данная идея стала победителем первой волны корпоративного акселератора Sber#Up для сотрудников банка, который проходил в прошлом году. Сейчас проходит вторая волна этого акселератора, и я уверен, что не только PayZakat, но и другие стартапы, разработанные нашими сотрудниками, заявят о себе и привнесут в динамично развивающуюся экосистему Сбербанка новое качество продуктов и сервисов, – говорит заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

Сегодня суммарные сборы закята в мире превышают 500 млрд долларов в год, преимущественно это наличные средства. Учитывая, что на планете проживает около 1,8 млрд мусульман (в том числе 80 млн в России и странах СНГ), потенциальная аудитория такого сервиса огромна. В перспективе PayZakat может стать глобальной цифровой платежной системой для сбора благотворительных пожертвований и трансформироваться в универсальный маркетплейс.

По инф. Телеинформа

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