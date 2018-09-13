Посыл услышан

Депутат Государственной думы Михаил Щапов прокомментировал результаты выборов в Законодательное собрание Иркутской области, на которых КПРФ обошла «Единую Россию» по партийным спискам и получила одинаковое с ЕР количество мест по одномандатным округам.

– Прошедшие выборы оказались по-настоящему конкурентными. Полученный результат – яркий пример того, как действительно народное волеизъявление побеждает политтехнологии и сохранившийся на местах административный ресурс. Люди ясно дали понять: им не нравится, когда серьёзные решения, кардинально меняющие их жизнь, – вроде пенсионной реформы – принимаются за их спиной, без обсуждения, без учёта их мнения. Думаю, это голосование станет отрезвляющим для федерального центра.

Кроме того, КПРФ в Иркутской области предложила качественную позитивную повестку – пятилетний план развития региона, который сейчас разрабатывается по инициативе губернатора Сергея Левченко. Не спускается сверху, а обсуждается и дополняется на местах. Впервые за много лет у КПРФ появилась возможность донести эту повестку в полном объёме до населения. И этот посыл был услышан и принят согражданами. Тем самым коммунисты опровергли традиционный упрёк в их адрес в том, что они используют исключительно протестное голосование, что им нечего предложить в позитивном ключе. Их оппоненты не смогли предложить конкурентоспособной альтернативы, и это тоже возымело значение.

Безусловно, сложившаяся ситуация – это вызов для коммунистов и для региона в целом, но это и возможность не тратить время и энергию на политические распри, а сосредоточиться на экономических и социальных вопросах.

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