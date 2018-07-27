Пошли за ягодой и... заблудились

Спасатели, пожарные, полицейские и работники лесничества в течение суток искали двух пожилых людей, заблудившихся в лесах Шелеховского района. Их нашли живыми и здоровыми 26 июля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на связь со спасателями вечером 25 июля вышел 68-летний мужчина и сообщил, что при сборе ягод потерял жену из вида. Оба были хорошо подготовлены к ночевке в лесу – при себе у них были теплая одежда, запас продовольствия и воды, спички. Вот только эти вещи они оставили на поляне, вернуться к которой уже не смогли, поскольку оба заблудились.

При себе у мужчины был мобильный телефон. С помощью сигнала с него удалось определить координаты местонахождения, и под утро его разыскали. Для поиска его жены был привлечен кинолог со служебной собакой из специализированной пожарно-спасательной части Иркутской области. Животное вывело спасателей на вещи сборщиков дикоросов, а чуть позже взяло след 81-летней женщины. Пенсионерке удалось выйти на тропу, ведущую в направлении детского оздоровительного лагеря «Огоньки», где ее вскоре и обнаружила поисковая группа. По словам женщины, ночь она провела, укрывшись под большим деревом, а днем продолжила искать выход из леса.

Кстати, с начала лета областные спасатели выезжали на поиски 17 человек, пропавших в лесах региона. Из них 14 были найдены и доставлены домой, один человек погиб, еще двух так и не смогли отыскать. Отмечается, что в большинстве случаев в числе заблудившихся – именно пожилые люди, занимающиеся сбором грибов и ягод.

По инф. Телеинформа

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