ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Портал «Домклик» объявляет о запуске возможности оплаты через Apple Pay
По инф. Телеинформа   
30 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Портал «Домклик» (domclick.ru), онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, объявляет о запуске возможности оплаты с помощью Apple Pay.

Портал «Домклик» объявляет о запуске возможности оплаты через Apple Pay

Теперь для быстрого и удобного продвижения объявлений на «ДомКлик» клиентам вместо ввода реквизитов карты и СМС-кода достаточно иметь под рукой только смартфон или любое другое устройство с поддержкой Apple Pay, сообщает пресс-служба Сбербанка.

– Мы постоянно работаем над улучшением клиентского опыта пользователей «ДомКлик» и используем наиболее развитые технологии обслуживания. «ДомКлик» стал первым онлайн-сервисом недвижимости в России, который предоставил клиентам возможность оплаты с помощью Apple Pay, – говорит директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

По инф. Телеинформа

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске