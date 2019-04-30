Портал «Домклик» объявляет о запуске возможности оплаты через Apple Pay

Портал «Домклик» (domclick.ru), онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, объявляет о запуске возможности оплаты с помощью Apple Pay.

Теперь для быстрого и удобного продвижения объявлений на «ДомКлик» клиентам вместо ввода реквизитов карты и СМС-кода достаточно иметь под рукой только смартфон или любое другое устройство с поддержкой Apple Pay, сообщает пресс-служба Сбербанка.

– Мы постоянно работаем над улучшением клиентского опыта пользователей «ДомКлик» и используем наиболее развитые технологии обслуживания. «ДомКлик» стал первым онлайн-сервисом недвижимости в России, который предоставил клиентам возможность оплаты с помощью Apple Pay, – говорит директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

По инф. Телеинформа

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