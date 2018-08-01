Полиция раскрыла кражу, о которой никто не заявлял

В Тайшете полицейские раскрыли кражу годичной давности, о которой пострадавшая не заявляла.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сыщикам поступила информация о том, что 27-летний местный житель, осужденный в конце прошлого года за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, может быть причастен к квартирной краже. В ходе дальнейшей работы с мужчиной оперативники выяснили, что в июне 2017 года, взломав на двери замок, проник в квартиру воспитательницы детского приюта, откуда похитил стиральную машину стоимостью около 25 тысяч рублей. Причем потерпевшая в полицию не обращалась.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Вместе с тем полицейские советуют гражданам, пострадавшим от противоправных действий третьих лиц, безотлагательно сообщать об этих фактах в полицию. Во многом от этого зависит эффективность расследования преступлений по горячим следам.

По инф. Телеинформа

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