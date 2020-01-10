Полицейские спасли на трассе замерзающую семью с малышом

В Братском районе сотрудники полиции помогли добраться до ближайшего населенного пункта жителям Ангарска, которые не смогли завести двигатель автомобиля на заснеженной трассе. В салоне авто вместе с родителями находился полуторогодовалый мальчик, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел на региональной автодороге Братск – Чуна. Два экипажа ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Сонина, лейтенанта полиции Николая Сысолятина и двух старших лейтенантов полиции Андрея Маркатюка и Виктора Пешкова заметили стоящий на обочине автомобиль. Обратившись к водителю, полицейские выяснили, что двигатель иномарки не заводится.

Температура воздуха в это время опустилась ниже минус 35 градусов. Полицейские на служебном автомобиле отбуксировали транспортное средство до автосервиса в Вихоревке, расположенного в 40 километрах от места происшествия. Затем на отремонтированный машине семья продолжила свой путь.

– Позже спасенные граждане через соцсети со словами благодарности обратились к полицейским, отметив, что без их помощи могли погибнуть. Они пожелали сотрудникам Госавтоинспекции успехов в работе и поздравили с наступающим Новым годом, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По инф. Телеинформа

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