Подмостки сибирских театров

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Приангарье готовится к Году театра.
Серию крупных мероприятий, участие в которых примут все театры региона, проведут в Иркутской области в 2019 году. Указом президента РФ Владимира Путина он объявлен годом театра. Для подготовки в Иркутской области создан организационный комитет, в состав которого вошли деятели искусства, специалисты министерства культуры и архивов Иркутской области, руководит их работой губернатор Сергей Левченко. Об этом во время пресс-конференции сообщила начальник отдела профессионального искусства министерства культуры и архивов Иркутской области Наталия Плинт.
Торжественное открытие года театра состоится 25 января фестивалем «Театральное Приангарье», который под эгидой министерства культуры и архивов региона организует Иркутский областной драматический театр имени Н. П. Охлопкова. Участвовать в фестивале приглашают все театры региона – детские, школьные, любительские, государственные и негосударственные. В течение года пройдут мероприятия для профессиональных и любительских коллективов. Осенью в драматическом театре состоится традиционный Вампиловский фестиваль, участие в котором примут артисты из разных регионов страны. В декабре на базе Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского состоится театральный форум.
Мероприятия в честь года театра пройдут во всех учреждениях культуры региона. Музеи представят выставку афиш и театральных предметов, библиотеки проведут тематические встречи, в кинотеатрах состоятся показы видеоверсий спектаклей и фильмов, созданных по произведениям драматургов. Будет продолжено объединение разных учреждений культуры в рамках одного проекта.
– Постановки, которые состоялись под открытым небом в этом году, – это балет «Лебединое озеро» и опера «Царская невеста», – вызвали очень хорошие отзывы. Это прекрасный опыт как для архитектурно-этнографического музея «Тальцы», где прошли постановки, так для театров и филармонии, артисты и режиссёры которых были задействованы в этой работе. Все они сплотились и сделали яркие культурные события. Это было очень здорово, мы будем делать такие постановки и в следующем году, – сказала Наталия Плинт.
В рамках года театра планируется продолжить работу по улучшению материально-технической базы таких учреждений культуры, благодаря включению федеральные проекты. Их реализуют на условиях софинансирования из средств регионального бюджета. Театр кукол «Аистёнок» и Театр юного зрителя А. Вампилова продолжат участие в программе «Театры – детям». Полученные средства впервые направят на покупку кресел для зрительного зала и автобусов, на которых артисты смогут выезжать на гастроли по населённым пунктам региона. Муниципальные театры Братска и Усть-Илимска, а также Черемховский областной драматический театр продолжат участие в федеральной программе «Театры малых городов». Её участниками могут быть учреждения, расположенные в населённых пунктах, где проживает до 300 тысяч человек. Также министерство культуры и архивов Иркутской области направило заявки для получения федерального финансирования по программе «Большие гастроли», в рамках которой в регион приезжают и дают спектакли ведущие театры страны, а местные коллективы выезжают на гастроли в другие регионы.
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