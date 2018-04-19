Под контроль потребителей

В Приангарье в ОГУЭП «Облкоммунэнерго» запустили программу изучения мнений потребителей о качестве энергоснабжения, осуществляемого организацией.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, это означает реализацию очередного этапа программы клиентоориентированности областного энергетического предприятия.

– Цель программы – повысить открытость компании, больше вовлекать потребителей электроэнергии в оценку её работы, ускорить время реагирования на возникающие проблемы с электроснабжением, – сообщил первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

На предприятии начал работу телефон доверия – 8-800-700-50-62. Звонок на этот номер бесплатный. Любой человек, заметивший открытую или взломанную подстанцию, оборванный провод или наброс проводов на линию, может позвонить по названному номеру и сообщить о нарушении.

Кроме этого сотрудники «Облкоммунэнерго» начали анкетирование потребителей в северных районах области: Казачинско-Ленском, Киренском, Качугском, Мамско-Чуйском, Жигаловском. Участникам опроса предлагается дать оценку работы областного предприятия и качества электроснабжения в целом. Жители могут указать наиболее удобные для них каналы информирования о деятельности предприятия и задать свои вопросы специалистам.

В правительстве напоминают, что ОГУЭП «Облкоммунэнерго» обеспечивает эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории Приангарья. 10 филиалов предприятия обслуживают 9500 км линий электропередачи, более 3 тысяч трансформаторных подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более 390 тысяч потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации.

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