Почем нынче блины для народа?

В Иркутскстате к масленичной неделе подсчитали стоимость продуктов для блинов в Приангарье и то, как цены на них изменились за год.

Как отмечает пресс-служба ведомства, среди основных ингредиентов для приготовления этого блюда наибольшее увеличение цены в феврале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечено на сливочное масло– на 11%. Пшеничная мука подорожала на 4,9%, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности – на 4,8%. Снизились цены на сахар – на 27,8%, яйца – на 9,5%, масло подсолнечное – на 3,2%.

В результате сегодня в регионе можно сливочное масло в среднем купить за 688,2 рубля за килограмм, подсолнечное масло – за 98 рублей за килограмм, молоко – 59 рублей за литр, муку – за 33,1 рубля за кг, десяток яиц – за 58,9 рубля, сахар – за 38,2 рубля.

Всего же на одно приготовление блинов житель Иркутской области в среднем потратит 137,4 рубля, не считая стоимости начинки.

По инф. Телеинформа

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