Перекусить в бургерных #FARШ со скидкой можно будет благодаря приложению SberFood

К мобильному приложению SberFood (входит в экосистему Сбербанка) присоединилась сеть бургерных #FARШ. Гости могут сделать предзаказ в ресторанах сети в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь посетителям больше не нужно стоять в очереди, чтобы сделать заказ, и ждать, пока его приготовят – можно просто сделать заказ в приложении по дороге в заведение, на рабочем месте в офисе или из дома.

Как сообщает пресс-служба банка, предзаказ оплачивается банковской картой или Apple Pay и Google Pay через приложение. После того, как предзаказ оплачен, информация поступает на кассу и кухню, гостю остается только прийти в бургерную, назвать имя на кассе и забрать готовую еду и напитки. Можно забрать заказ с собой или остаться в ресторане.

SberFood предлагает гостям сети бургерных #FARШ, расположенных в ТЦ «Афимолл», «Метрополис», «Атриум», «Мега Химки», на Лесной улице, а также в других сетевых точках Москвы и Санкт-Петербурга, скидку 20% на первый предзаказ, сделанный через приложение.

– Мы рады, что в популярной сети бургерных #FARШ теперь доступен сервис SberFood. Любители вкусных бургеров оценят удобство и экономию времени, делая предзаказ через наше приложение, и будут приходить в #FARШ еще чаще, – рассказал генеральный директор объединенной компании FoodPlex Никита Нечаев.

– Сеть бургерных #FARШ, равно как и другие проекты компании Novikov Group, всегда старается идти в ногу со временем и использовать новые технологии, чтобы сделать посещение своих ресторанов удобнее и комфортнее. Надеемся, что приложение SberFood понравится нашим посетителям, а также привлечет новых гостей, которые ценят свое время, – добавила генеральный директор сети бургерных #FARШ Елизавета Братищева.

Платформа SberFood – мобильное приложение, которое сделает выбор ресторана и его посещение максимально комфортным и выгодным. SberFood – платформа, состоящая из мобильного приложения с сервисами для гостей и Plazius Marketing Cloud – CRM-системы и системы управления лояльностью клиентов для ресторанов. Платформа оптимизирует процесс взаимодействия ресторана и гостя, сокращая время ожидания для посетителей и затраты на обслуживание для ресторана. SberFood включает рекомендации и подборки ресторанов от «Афиши-Рестораны», бронирование столов, предзаказ еды и напитков, оплату и разделение счета, электронные чаевые, доступ к акциям и программам лояльности ресторанов. Гости могут разделить счет между собой в приложении и оплатить его банковской картой, наличными или через сервисы Apple Pay или Google Pay, не дожидаясь официанта. Приложение позволяет оставить безналичные чаевые, добавив сумму чаевых.

По инф. Телеинформа

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