Памяти иркутян, погибших при обороне Ленинграда

В Кировском районе Ленинградской области на мемориале «Синявинские высоты» установлен памятник воинам из Иркутской области, погибшим при обороне Ленинграда.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на памятной плите из черного камня изображен контур Байкала и орден Отечественной войны первой степени, а также сделана надпись «Помним всех героев-земляков, воевавших и оставшихся здесь навечно». Открыли памятник губернатор Иркутской области Сергей Левченко и заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
– Мы живем далеко от Ленинградской области, но считаем, что это наша родная земля. И имеем на это полное право, потому что многие наши земляки, когда Родина позвала в бой, пошли и нисколько не сомневались, что могут отдать жизнь и здоровье за эту землю. Мы все выполняем долг перед теми, кто сохранил нашу страну. У меня на душе сегодня особое чувство, которое ни с чем не сравнить, – сказал Сергей Левченко.
Губернатор отметил, что, хотя на сибирской земле не было боев, память об этих событиях свято чтится, сотни подростков из Иркутской области занимаются поисковыми работами, в том числе и в Ленинградской области.
– Для нас очень важно, что здесь, на священной земле Ленинградской области – на Синявинских высотах, мы открываем памятник иркутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы видим, что происходит в мире. И когда на Украине, в Польше сносятся памятники солдатам, освободившим Европу, мы здесь эти памятники открываем. И на Аллее памяти и славы уже не осталось свободных постаментов, а наши регионы готовы это делать. Для нас, ленинградцев, это очень важно, – отметил Николай Емельянов.
В церемонии открытия памятника приняли участие представители правительства Иркутской области, Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Иркутское землячество «Ангара», ветераны и волонтеры.
Памятная плита была изготовлена на родине воинов, которым и посвящена, – в Иркутской области, в Тулунском районе. Теперь она заняла свое место среди монументов от разных республик бывшего Советского Союза и регионов России, уже установленных на Аллее памяти и славы мемориала «Синявинские высоты».
Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Вячеслав Панфилов поделился своими чувствами во время церемонии открытия памятника:
– Мне идет уже 94-й год. Я вижу, как сохраняется память о павших в боях за нашу великую Родину. И это священно и правильно. Я рад, что присутствую на таком важном мероприятии. Мне пришлось воевать вместе с сибиряками. Это люди стойкие, которые честно выполняли свой воинский долг. Слава тем, кто защищал нашу землю!
Синявинские высоты являлись опорным пунктом обороны германских войск в годы войны. В 1941-1944 годах здесь велись жесточайшие бои во время битвы за Ленинград. До сих пор точно не известно количество погибших в этих боях. Каждый год в окрестностях мемориала работают поисковые отряды. Мемориал «Синявинские высоты» входит в число памятников Зеленого пояса Славы Ленинграда.
Напомним, в декабре 2017 года Сергей Левченко открыл обелиск иркутянам, погибшим во время Великой Отечественной войны, на «Невском пятачке». В прошлом году бойцы поискового отряда «Искатель» из Иркутской области обнаружили на «Невском пятачке» останки семерых советских солдат. Экспедиция в места ожесточенных боев за Ленинград была организована при поддержке правительства Иркутской области и Всероссийской организации «Поисковое движение России». Останки бойцов захоронены в братской могиле на мемориальном комплексе «Невский пятачок».
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