Отделение Энергосбыта открылось в Сбербанке в Железногорске-Илимском

В отделении ПАО Сбербанк № 8586/285 Железногорска-Илимского 6 мая заработал ЦОН ООО «Энергосбыт» (Центр обслуживания населения). Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Специалист энерго-сбытовой компании консультирует жителей города по вопросам начислений коммунальных платежей и расчетов за потребление электроэнергии; окажет содействие при заключении или расторжении Договора по организации энергоснабжения, поможет установить мобильное приложение для онлайн-расчетов, оформит заявку на размещение приборов учета.

Екатерина Мироненко, руководитель отделения №8586/285:

– Это уже второй совместный проект Сбербанка и ООО «Энергосбыт», реализованный в северных территориях Иркутской области. В 2018 году подобный ЦОН открылся в Усть-Куте, его сервис, удобство и скорость платежей, качество работы персонала положительно оценили местные жители. Опыт совместного обслуживания населения Сбербанк и энерго-сбытовая компания продолжили теперь и в Железногорске-Илимском. Нам важно предоставить жителям города, клиентам нашего банка, максимум полезных и актуальных услуг. Оплата коммунальных платежей, в частности по электроснабжению, относится к их числу. Приятно, что Сбербанк и в этом направлении рядом с людьми, помогает им в решении актуальных вопросов.

По инф. Телеинформа

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