Осторожно, реклама!

Реклама прочно вошла в нашу повседневную жизнь (а ведь ещё лет 30 назад это было разве что «Храните деньги в сберегательных кассах!»). Ох, и назойлива бывает она! Это хорошо знает каждый телезритель, читатель газет и просто пешеход на улицах города. Но беда не только в назойливости... К сожалению, достаточно часто рекламные объявления или видеоролики оказываются попросту лживыми, недостоверными, некорректными. И, прямо скажем, в особой группе риска тут наши читатели, пенсионеры – люди, по доброте душевной, доверчивые (иногда чересчур).

Между тем, в стране существуют установленные законом правила распространения рекламы: как и любое рыночное явление, её нельзя (да и вредно!) запрещать – но вполне можно держать в рамках приличий, чтобы не обманывала потребителя, а приносила пользу. Корреспондент «МГ» встретился с руководителем Иркутского управления Федеральной антимонопольной службы – ведомства, призванного как раз следить за законностью рекламной деятельности в нашем регионе. На вопросы отвечает Александр Владимирович КУЛИШ – и, вполне вероятно, мы продолжим разговор со специалистами УФАС.

– Александр Владимирович, наш пожилой читатель постоянно сталкивается с рекламой: в газетах, на радио и телевидении, а теперь ещё и в интернете... И, как человек всякое повидавший, хорошо знает: далеко не всяким рекламным «обещалкам» надо верить. Но не все знают, кто в государстве обязан следить за этим рекламным потоком восхваления товаров и услуг, как регулируется его качество... Вот ваше Управление – чем призвано заниматься, как это делает? Какие наказания могут понести «рекламные вруны»?

– Мы уже немало лет живём в обществе, где рынок диктует свои правила и главная формула «Спрос порождает предложение» – сподвигает предпринимателей на поиск как честных, так и откровенно недобросовестных методов борьбы за покупателя. Вот именно для того чтобы не допустить использования таких неправильных инструментов по примеру западных стран, и была создана ФАС России.

В настоящее время в полномочия ведомства входит, в первую очередь, противодействие злоупотреблениям монополистов, органов власти и их антиконкурентным сговорам. Далее – контроль за соблюдением процедур закупок товаров работ услуг для госнужд; тарифное регулирование; контроль за торговой деятельностью супермаркетов в части взаимодействия с поставщиками. Ну и, наконец, контроль за рекламой. Если говорить о рекламе, то контроль ФАС осуществляется по принципу названия известной телепередачи «Что? Где? Когда?».

«Что?» – то есть содержание рекламы: её достоверность и добросовестность, правильность использования образов детей, медработников и т. п.

«Где?» – контроль за местом распространения отдельных товаров – алкоголь, табак, лекарственные средства.

«Когда?» – означает контроль за временем размещения рекламы, допустим, есть такой запрет – распространение рекламы в дни общегосударственного траура. А вот что касается законности установки конструкции в конкретном месте на фасаде дома или у дороги – это полномочия местных администраций.

Ответственность за нарушение рекламного закона сейчас довольно либеральна. За впервые допущенное нарушение наказанием будет предупреждение. А вот при повторном нарушении уже возможен реальный штраф до 500 тыс. руб.

– Есть такой непростой вопрос: а где лежит грань между рекламой, скажем так, избыточно-цветистой (кто же будет умалять заслуги своего товара?) и рекламой недостоверной, а значит, незаконной?

– Действительно, сложный вопрос! Хотя в законе дано простое определение: недействительная реклама – это реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения. И поэтому, конечно, реклама может содержать какие-то вымышленные обстоятельства, сцены, образы, но когда речь заходит о характеристиках рекламируемого товара, то здесь вступают жёсткие требования закона и любые искажения считаются нарушением. Надо чётко понимать, что правила в этой части предельно жёсткие. Допустим, такие утверждения, как «лучший», «первый», «единственный» – должны быть подтверждены документально (появились сомнения – жалуйтесь нам, мы затребуем с бизнесменов доказательства, что не обманывают!).

А ещё в законе есть чёткие требования, которые безусловно должны исполняться. Нельзя рекламировать наркотики, аборты, взрывчатку. Нельзя рекламировать товары, и даже лекарственные средства, содержащие ссылку на конкретные факты излечения. Реклама медуслуг должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказания, а реклама финуслуг должна содержать сведения о всех условиях, влияющих на их стоимость. И ещё множество других различных требований, – о них будет удобнее говорить, если ваши читатели предложат конкретные примеры сомнительной рекламы для нашего анализа.

– Если говорить о незаконной рекламе, то в каких отраслях это происходит чаще всего? Понятно, что нашего читателя волнует качество элементарного продовольствия, жизненно-важных лекарств, но и финансовыми услугами кое-кто вполне может пользоваться, сохраняя свои скромные сбережения, а кто-то на эти сбережения и на автомобиль может раскошелиться... Так где подстерегает опасность рекламного вранья более всего?

– Статистика выявляемых иркутским управлением нарушений рекламного законодательства говорит о том, что большинство нарушений выявляется в связи с распространением рекламы по сетям связи без согласия абонента – это так называемый спам (смс, электронная почта). Далее идёт реклама, размещаемая в печатных СМИ с нарушениями – без обязательной пометки «На правах рекламы», когда под видом журналистского материала фактически распространяется реклама. Ну и, наконец, тройку лидеров замыкает как раз недостоверная, недобросовестная и непристойная реклама. Если говорить о непристойной рекламе, то для её выявления мы пользуемся помощью специалистов – экспертов. Так, недавно состоялось очередное заседание экспертного совета, широко освещавшегося в СМИ.

Редакция газеты «Мои года» и Иркутское Управление ФАС договорились продолжить этот полезный для наших читателей разговор. В нём может быть затронута не только проблема сомнительной рекламы, но и другие темы недобросовестности бизнеса в борьбе за деньги потребителя. А читатели могут обратить наше внимание на конкретные ситуации, задать свои вопросы. Пишите в редакцию!

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