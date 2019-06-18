Особые дети не должы быть оторванными от общества

В Иркутске 15 июня в сквере имени Кирова состоялся ежегодный детский инклюзивный фестиваль «Крылья».

В нём приняли участие более 200 детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. В рамках мероприятия прошли выступления группы «Шанахи», ВИА Miel Band, танцевальной студии Light Dance, студии этнической перкуссии «Этнобит» и других творческих коллективов. Для детей была организована территория развлечений с фотозоной, аниматорами, творческими мастер-классами и контактным зоопарком.

– Детям и их родителям понравился фестиваль, а значит, наша цель достигнута. Мы не хотим, чтобы наши особые дети чувствовали себя оторванными от общества, и фестиваль «Крылья» – это один из проектов, который помогает им почувствовать себя наравне с другими детьми. Мы планируем в новом учебном году открыть инклюзивный клуб еженедельных занятий, где особые дети будут учиться разным видам творчества, а также продолжать социализироваться в обществе, – отметила директор фонда помощи «Сила» Мария Потипалова.

Фестиваль проводится благотворительным фондом «Сила» при поддержке администрации Иркутска.

По инф. Телеинформа

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