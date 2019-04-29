Организаторы «Зеленого Марафона» приглашают на соревнования людей с инвалидностью

Организаторы «Зеленого Марафона», который состоится 1 июня в 59 городах России, традиционно уделяют большое внимание специальным соревнованиям для людей с инвалидностью. Символические старты на 200 метров пройдут в 21 городе страны.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, за ценные призы будут бороться спортсмены-колясочники разных возрастов и инвалиды по зрению, также участников мероприятий ждут памятные подарки «за волю к победе». Кроме того, у параатлетов будет возможность преодолеть дистанцию 4,2 км.

Инклюзивные забеги состоятся в городах: Барнаул, Братск, Владимир, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Красноярск, Курган, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Томск, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Чита, Якутск.

Традиционно в городах-участниках «Зеленого Марафона» в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции, голосование за которые продлится на сайте до 8 мая.

Цифровая платформа «Сбербанк Вместе», объединяющая более 150 благотворительных фондов с прочной репутацией, откроет на «Зеленом Марафоне» отдельные зоны для сбора пожертвований в пользу различных фондов.

СПРАВКА:

Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зеленый Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.

По инф. Телеинформа

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