Okko проведёт трансляцию сольного концерта JONY

Онлайн-кинотеатр «Okko» 11 апреля транслирует большой сольный концерт JONY в рамках совместного со Сбербанком проекта «Шоу ON!».
Как сообщает пресс-служба банка, JONY – популярный музыкант, чьи синглы занимают верхние строчки самых горячих топ-чартов Apple Music и «ВКонтакте», а также федеральных радиостанций. С первых нот он завоевывает сердца тысяч слушателей – синглы «Комета», «Лали», «Аллея» слышал каждый, а на концерте их поет весь зал. Еще вчера он собирал ночные клубы, а сегодня выступает на самых больших и топовых площадках (Adrenaline Stadium, МЕГАСПОРТ, ВТБ Арена) и концертах (Big Love Show 2020, Europa Plus Live, ЖАРА в Баку, Маевка LIVE, VK Fest). Артист популярен как в России, так и за рубежом.
JONY исполнит свои хиты совместно с музыкантами, которые подготовили интересную live-программу. Гостем эфира станет артист лейбла RAAVA Music – ANDRO, совместно с которым он исполнит треки «Мадам» и «Инопланетянин».
Трансляция начнется в 17:00 по московскому времени. Концерт доступен подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko. Те, кто еще не является подписчиком Okko, могут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
JONY также ответит на вопросы зрителей. Их можно задавать в группе онлайн-кинотеатра Okko «ВКонтакте». Авторы лучших вопросов получат подарки. Количество подарков ограничено.
«Шоу ON!» – проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, созданный, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий, а также призванный сделать искусство доступным для всех жителей России и мира. LIVE-выступления рок- и поп-звезд проходят в Okko каждую пятницу и субботу.
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