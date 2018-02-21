Нужны ли Приангарью свои кинолетописи?

Размышления о сибирской документалистике.

Общеизвестно, что кинематограф в Сибирь пришёл ещё до революции. Кино-предприниматель Донотелло имел в Иркутске не только свой иллюзион, занимаясь коммерческими кинопоказами, но и был творческой личностью – снимал хронику того времени, к сожалению, вывезенную и утраченную. Ни один город от Урала до Тихого океана не был таким кинематографичным, каким был Иркутск – генерал-губернаторская столица Восточной Сибири. Так что кинематографические традиции в нашем городе имеют глубокие корни. Одну из первых хроникальных киностудий при Советской власти открыли именно в Иркутске. Сейчас на тему её возрождения назрел серьёзный безотлагательный разговор.

Выдающийся кинооператор Алексей Белинский

В январе этого года в Москве прошёл Х съезд Союза кинематографистов России, на котором наконец-то предметно заговорили о документалистике и кинолетописи – важнейших гранях культуры нашей страны. На съезде было принято обращение к правительству РФ и Государственной думе о необходимости восстановления производства кинолетописи страны, рассматривалась возможность увеличить бюджетное финансирование документального кино в два раза.

В своё время на заре перестройки и под её же шумок кое-то из заокеанских «друзей-партнёров» настоятельно посоветовал нашим отцам-руководителям страны лишить памяти россиян. Тогда в одночасье и сразу по всей стране были закрыты хроникальные киностудии.

«Друзья-доброжелатели» хорошо понимали, что документальное кино – мощнейшее оружие в идеологической борьбе, оно создаёт летопись державы, является действенным фактором в воспитании патриотизма, это народная и национальная память. И первое, что на их взгляд надо было сделать, – это лишить народ этой памяти – с таким народом легче бороться. Надо заметить, что это им удалось.

Не секрет, что уже два десятка лет в нашей стране нет регулярной нацеленной работы в этой области. Она прекратилась в связи с ликвидацией документальных студий по всей стране. В Ростове-на-Дону, например, даже сожгли на серебро исходные материалы самой фильмотеки. По сути дела, уничтожение отечественной документалистики – это преступление перед нацией. С каким пристрастием, например, ценят археологи найденную берестяную грамоту, несущую подчас сенсационные известия из глубины веков? Ведь такой крохотный кусок бересты может иногда изменить взгляд на всю историю! И невозможно себе даже представить, чтобы его мог кто-то вот так запросто бросить в огонь.

Большевики, например, сразу поняли воспитательную силу кинематографа. В программе РКП(б), принятой на восьмом съезде партии в 1919 году, указывалось на необходимость использования кино для коммунистической пропаганды и самообразования. А какое большое значение придавал документальному кино Ленин, указывая, что «производство новых фильмов, проникнутых коммунистическими идеями, отражающих советскую действительность, надо начинать с хроники». Большевики, получается, понимали силу документального кино и повсеместно строили студии, а либералы в ХХI веке их закрыли, а документалистов практически сделали безработными – выкинули на улицу, даже не выплатив денежных пособий, и теперь каждый из них – «сам себе режиссёр».

Вячаслав Мишин на льдине полярной станции СП-8

Мы, работники иркутской «Кинохроники», с горечью наблюдали, как в просвещённом ХХI веке из выбитых окон нашей студии выбрасывали всю кинотехнику: копировальные аппараты, монтажные столы, детали проявочных машин. А станок для производства мультфильмов умудрились даже сдать на металлолом. Кстати, именно на таких станках снимались лучшие советские мультики: «Ну, погоди», «Ёжик в тумане», «Простоквашино» и др. А ведь на этих станках можно было учить сегодняшних молодых ребят снимать наши сибирские мультфильмы.

Даже в самые тяжелейшие годы Отечественной войны, когда каждая копейка была на учёте, государство не отказалось от кинохроники и документалистики. Напротив, именно в эти годы военного лихолетья в стране была создана грандиозная хроника войны. Фильм, сделанный из материалов, отснятых советскими фронтовыми операторами о зверских деяниях нацистов у нас в стране и Европе и показанный на Нюрнбергском процессе, потряс и заставил содрогнуться на суде даже самих гитлеровских главарей. Жуткие кадры, когда нацисты бульдозером сталкивают в ров тела замученных в концлагере заключённых, леденят душу любого, даже фашиста.

Невозможно забыть и отснятые боевые суда, уходящие в морскую пучину, самолёты, разлетающиеся в воздухе на куски. Из этих документальных материалов советских операторов и из немецкой кинохроники знаменитый режиссёр Михаил Ромм создал в своё время величайший для всего человечества фильм-обвинение, фильм-предупреждение – «Обыкновенный фашизм».

Да и игровые художественные фильмы о войне, благодаря вставкам из документальной хроники, воспринимались гораздо реалистичнее и пронзительнее. Может, именно благодаря кинохронике, этому великому документалисту нашей эпохи, и появились у нас такие замечательные киноленты, как «Летят журавли», «Мир входящему» и многие-многие другие.

А как замечательно работали кинооператоры-документалисты в тылу, в том числе и у нас, в Иркутской области? Они навечно оставили в нашей памяти ребятишек, работающих на подставных ящиках у токарных станков, женщин на пределе сил изготовлявших снаряды, машинистов паровозов Транссиба, мужественно проводящих на фронт поезда с военной техникой, шахтёров Черембаса, обеспечивающих теплом сибиряков. У этих киногероев прошлого измождённые лица, они, наверное, полуголодные, но какой самоотверженный трудовой напор и настрой на победу читается в этих лицах!

Последний фильм на плёнке. Евгений Корзун

Целыми поколениями кинематографистов была наработана тогда высокая культура кинопроизводства, существовала преемственность этих поколений. Государство строило в регионах страны, в том числе и в Иркутской области, новые студии документального кино, строило с учётом новейших технологий в кинопроизводстве, с лабораториями, хранилищами, зрительными залами. И вдруг в одночасье всё это стало ненужным! В это трудно поверить!

Сейчас при входе в бывшую иркутскую «Кинохронику» красуется вывеска: «Оформление земельных участков». И это в студии, фильмы которой получали высшие европейские награды и участвовали в международных фестивалях в Италии (приз «Серебряный Тур», режиссёр Л. Сурин, оператор Д. Смекаев); в Польше (приз «Серебряный Дракон», режиссёр В. Эйснер, оператор Е. Корзун и «Бронзовый Дракон» авторы Б. Шуньков и Ш. Седен-Оол); в Германии (приз «Золотой Голубь» режиссёры В. Эйснер и Г. Франк, оператор Е. Корзун).

Любой здравомыслящий человек от этого варварства может лишиться рассудка! Земельные участки, наверное, тоже надо где-то оформлять. Но не за счёт же кинолетописи своего отечества!?

А какую замечательную послевоенную хронику от берегов Арктики до степей Монголии создали сибирские кинохроникёры?! У нас в Иркутске тогда работали выдающиеся кинематографисты со всего Советского Союза. Материалы, отснятые на великих сибирских стройках, разошлись по всему миру, на их основе сделаны сотни фильмов! До сих пор и ещё много времени спустя специалисты документального кино будут пользоваться этими фильмотечными материалами, созданными за многие десятилетия сибирскими кинематографистами.

В Иркутске вот теперь открыли филиал ВГИКа, готовят там молодых, и, будем надеяться, способных кинематографистов. Уже недалёк тот день, когда они выпорхнут из этого кинематографического «гнезда». Куда направят они свои знания? Где и на чём будут оттачивать свои способности? Ведь учреждение, в котором они должны были бы работать, закрыто и передано Госкомимуществу. Какая дикая несуразность!

Сейчас государственных студий, где бы было планово организовано кинопроизводство, в стране нет. Принята новая форма финансирования фильмов: все заявки от творцов поступают в Москву, там столичная комиссия рассматривает представленные заявки свободных кинематографистов со всей матушки-России и выбирает наиболее яркие и интересные на их взгляд работы. Авторы этих работ получают деньги, снимают свои фильмы, сдают их заказчику и... снова свободны, как ветер. Вполне может случиться и так, что их авторские замыслы больше никогда не заинтересуют московских отборщиков проектов, и они так никогда больше и не снимут своих очередных фильмов. Это как у актёра: ходит он на пробы, ходит, но роли всё не получает. Вот и сидит дома годами в ожидании роли, пока не состарится.

Сколько документальных фильмов снято при господдержке в Восточной Сибири за последние двадцать лет? Не берусь подсчитать, но, думаю, немного. А хронику, к сожалению, и вовсе не снимали. А жизнь региона меж тем требует постоянного внимания документалистов, здесь должна вестись своя сценарная и репертуарная политика, отслеживающая важнейшие темы современной жизни – экономической, политической, социальной. Ведь столичных отборщиков тем и проектов мало интересует «провинциальная» по их понятиям жизнь.

Мы, старейшие кинодокументалисты Восточной Сибири, уверены, что восстанавливать документальную киностудию в нашем регионе крайне необходимо – Ангаро-Ленскому региону жизненно необходима своя кинолетопись! Тем более что для этого есть реальные возможности – областной Кинофонд с отделом кинопроизводства вполне может реорганизоваться в документальную киностудию. Помещения с вывеской «Оформление земельных участков» пора вернуть кинематографистам!

Тут сразу же может возникнуть вопрос: а сколько это будет стоить? Вопрос, конечно, не праздный, но державный. А сколько может стоить хроника Великой Отечественной войны, с учётом погибших на фронтах кинооператоров?

Сколько может стоить хроника, отснятая на всенародных стройках Сибири нашими отцами-операторами и нами? Сколько стоит преступное в угоду заокеанским «друзьям» распоряжение ельцинского правительства об уничтожении документальных киностудий в нашей стране?

Вот всё это и надо взвесить. Взвесить и решить: быть у нас своей кинохронике или не быть.

Евгений КОРЗУН

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