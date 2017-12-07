Неужто дождались? Надолго ли?

На продовольственном рынке Иркутской области зафиксирована дефляция. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, которые приводит служба, по итогам 11 месяцев текущего года цены на продовольственные товары в ноябре по отношению к декабрю 2016 года снизились в среднем на 0,1%. При этом в среднем по России отмечен рост на 0,5%. В аналогичном периоде прошлого года рост цен на продукты в регионе составил 4,3%.

Напомним, что дефляция на продовольственном рынке региона наблюдалась также по итогам 10 месяцев текущего года. Для смягчения последствий инфляции для населения в муниципальных образованиях области реализуются различные социальные проекты «Социальная цена», «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар», которыми предусматривается установление минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Всего в области в реализации социальных проектов участвует 1211 организаций торговли.

В Приангарье проводится работа по предоставлению сельхозтоваропроизводителям мест для реализации собственной продукции на розничных рынках и развития ярмарочной торговли. По данным муниципальных образований, с начала года в области проведено более 1750 ярмарок.

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