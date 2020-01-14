Не выбрасывать же! Новогодним елкам будут рады в Иркутском зоосаде

Иркутский зоосад приглашает горожан поучаствовать в традиционной акции по сбору новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новогоднее дерево – это не только главный символ праздника, но и ценный источник витаминов для питомцев зоосада в зимний период. Переработанные елки хорошо подходят для использования в качестве компонента сменной подстилки в вольерах животных. Также благодаря такой подстилке помещения зоосада наполняются приятным хвойным запахом.

– Немаловажно, что, привозя елки в зоосад, иркутяне значительно облегчают работу коммунальных служб, вынужденных убирать последствия новогоднего веселья на городских мусорках и у подъездов домов, – говорят в зоосаде.

Перед тем, как отдать елку в организацию, ее нужно очистить от посторонних предметов, например, мишуры, которые могут навредить животным.

Координаты:

Адрес: Иркутск, ул. Кольцова, 93 (территория Ботанического сада ИГУ). Телефон: 8 (3952) 66-46-39.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ