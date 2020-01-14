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Не выбрасывать же! Новогодним елкам будут рады в Иркутском зоосаде
По инф. Телеинформа   
14 Января 2020 г.
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Новогодним елкам будут рады в Иркутском зоосаде

Иркутский зоосад приглашает горожан поучаствовать в традиционной акции по сбору новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новогодним елкам будут рады в Иркутском зоосаде

Новогоднее дерево – это не только главный символ праздника, но и ценный источник витаминов для питомцев зоосада в зимний период. Переработанные елки хорошо подходят для использования в качестве компонента сменной подстилки в вольерах животных. Также благодаря такой подстилке помещения зоосада наполняются приятным хвойным запахом.

– Немаловажно, что, привозя елки в зоосад, иркутяне значительно облегчают работу коммунальных служб, вынужденных убирать последствия новогоднего веселья на городских мусорках и у подъездов домов, – говорят в зоосаде.

Перед тем, как отдать елку в организацию, ее нужно очистить от посторонних предметов, например, мишуры, которые могут навредить животным.

Координаты:

  • Адрес: Иркутск, ул. Кольцова, 93 (территория Ботанического сада ИГУ). Телефон: 8 (3952) 66-46-39.

По инф. Телеинформа

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