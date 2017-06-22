Направление – социальное

По обеспеченности населения налоговыми и неналоговыми доходами консолидированных бюджетов Иркутская область по итогам 2016 года заняла второе место среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщила министр финансов Приангарья Наталия Бояринова на общественных слушаниях по исполнению областного бюджета прошлого года.

На одного жителя Иркутской области в 2016 году пришлось более 54,4 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. В России этот показатель выше только в 18 регионах. Напомним, что областной бюджет прошлого года выполнен с профицитом более двух миллиардов рублей, налоговые и неналоговые доходы впервые превысили отметку в 100 млрд рублей.

– В условиях экономической нестабильности в стране, роста социальных обязательств региона, реализации майских указов президента РФ и иных решений, принимаемых на федеральном уровне и приводящим к увеличению расходов бюджета, одним из основных направлений бюджетной политики в 2016 году явилось обеспечение сбалансированности областного и местных бюджетов, – отметила Наталия Бояринова.

При этом областной бюджет сохранил свою социальную направленность. На развитие здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, на меры социальной поддержки населения было выделено 85 млрд рублей. Более чем на три миллиарда рублей увеличился по сравнению с 2015 годом объём финансовой помощи муниципальным образованиям – с 40 млрд до 43,1 млрд рублей.

– Итоги исполнения областного бюджета за 2016 год подтвердили, что проводимая в рамках реализации первоочередных антикризисных мероприятий бюджетная политика, направленная в первую очередь на увеличение доходного потенциала региона, сокращение доли неэффективных расходов областного бюджета, позволила не только обеспечить бесперебойное финансирование в необходимом объёме текущих расходов, но и создать задел по инвестиционным направлениям на предстоящий период, который мы продолжаем реализовывать уже в текущем году, обеспечивая при этом сохранение на экономически безопасном уровне объёма государственного долга, – подытожила Наталия Бояринова.