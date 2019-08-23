Награды – героям

Сергей Левченко поддержал ходатайство Министерства транспорта РФ о награждении членов экипажа воздушного судна Ан-24 акционерного общества «Авиакомпания «Ангара», проявивших мужество и самоотверженность при спасении людей в аэропорту города Нижнеангарска. Напомним, 27 июня пассажирский самолет Ан-24, заходя на посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, воздушное судно столкнулось с очистными сооружениями и загорелось.

Предлагается наградить орденом Мужества бортмеханика воздушного судна Олега Барданова и пилота-инспектора воздушного судна Владимира Коломина посмертно, медалью Нестерова – второго пилота воздушного судна Сергея Сазонова и бортпроводника Елену Лапуцкую.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ