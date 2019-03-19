Начинается онлайн-тур второго хакатона Академии искусственного интеллекта для школьников

Второй хакатон Академии ИИ, организованный Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка, продолжает традицию популяризации образования в области искусственного интеллекта среди учащихся школ России.

Онлайн-этап соревнования продлится до 10 апреля, финал с участием топ-100 и подведение итогов состоится 20 апреля 2019 года в Москве. Призовой фонд в размере 1 млн рублей разделят между собой 10 победителей хакатона, которых также ждут призы от организаторов и партнеров. Участники получат возможность не только выиграть ценные призы, но и проверить себя и свои навыки в одном из самых востребованных направлений последних лет — искусственном интеллекте, а также заявить о своих способностях в этом направлении среди профессионального и бизнес-сообщества.

Для участия в хакатоне школьникам нужно пройти регистрацию: https://ai-academy.ru/. На сайте Академии ИИ доступны образовательные материалы, которые помогут новичкам подготовиться к решению задачи соревнования: видеоуроки по основам искусственного интеллекта и машинного обучения и онлайн-тренажеры с учебными задачами.

– В 2018 году по программе Академии ИИ обучение прошло более 60 тысяч детей по всей России. В 2019 году мы продолжили проект совместно с нашими партнерами, в том числе провели всероссийский образовательный проект «Урок цифры». В результате уже сейчас около 3,5 млн школьников прошли уроки по искусственному интеллекту и машинному обучению. Это еще не финальные результаты. Так, уроки пройдут и в рамках Недели высоких технологий и предпринимательства и всегда доступны на сайте Академии ИИ. Наша задача и дальше способствовать развитию обучения и поддерживать интерес к технологиям искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных у школьников, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Участникам соревнования этого года предлагается решить задачу предсказания уровня игрока по данным из одного игрового матча игры Dota 2, то есть провести анализ поведения и решить задачу классификации. Данный тип задач машинного обучения востребован в разных областях: маркетинге, скоринге, рекомендательных системах. Таким образом, школьникам предлагается освоить полезный и широко применимый инструмент.

– В век растущей сложности и скорости развития современные компании будут все больше сталкиваться с нестандартными задачами, требующими креативного подхода и развитых цифровых навыков. Именно сегодняшние школьники будут уже в ближайшем будущем определять глобальный вектор развития, в том числе и для Сбербанка. Поэтому мы считаем, что им важно уже сейчас научиться системно мыслить и решать задачи с учетом специфики цифрового мира – как минимум понимать и использовать, а в дальнейшем – развивать и обновлять новые технологии и подходы, – рассказала старший вице-президент Сбербанка, куратор блоков HR и «Стратегия и развитие» Юлия Чупина.

В 2018 году в просветительском проекте приняло участие свыше 3 тысяч учителей и 60 тысяч учеников 7-11-х классов со всей России. Финалом проекта в 2018 году стал хакатон, в рамках которого старшеклассникам нужно было спрогнозировать исход популярной компьютерной игры Dota 2. Десять победителей получили призы и возможность пройти обучение в Летней школе физтех-лицея.

По инф. Телеинформа

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