Наболело: иркутяне вышли на митинг против китайского завода на Байкале

В Иркутске 24 марта прошел митинг-концерт в защиту озера Байкал и против строительства завода по производству питьевой бутилированной воды в Култуке. По информации организаторов, мероприятие собрало около трех тысяч человек. Участники подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по охране Байкала. Они обратили внимание также на отсутствие на мероприятии представителей областной власти – которая демонстрирует замедленную и непоследовательную реакцию на события вокруг одной из самых нервных для региона тем.

Напомним, митинг проводили общественники – движение «Спаси Байкал» и иркутская региональная общественная организация «Экозащита 365». Основное действо в Иркутске происходило на бульваре Гагарина у памятника Александру Третьему. В Ангарске, по словам очевидцев, на митинг вышли около 100 человек. Также состоялись одиночные пикеты в различных городах Иркутской области и России.

Участники митинга принесли с собой рисованные от руки и распечатанные плакаты с протестными лозунгами. Помимо предсказуемых высказываний против строительства завода, иркутяне держали в руках, например, плакаты с надписями: «РЖД! Чистота вагонов не во вред Байкалу», «БЦБК – опасный гнойник на Байкале», «Не дадим сократить ЦЭЗ», «Решите уже проблему БЦБК», «Байкал сам себя не спасет», «ЗА цивилизованный туризм».

По словам одного из участников митинга Алексея Кардонова, на площади у памятника Александру Третьему собрались сотни экологов, общественных активистов и обычных горожан, а также представители большинства политических сил «не под флагами партий, а как обычные иркутяне».

Общественник Григорий Красовский на своей странице в Фэйсбуке отметил , что в митинге на основной площадке в Иркутске при этом не принимали участие ни губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ни другие чиновники облправительства. Напомним, что первоначально строительство завода в Култуке заявлялось структурами губернатора в качестве одного из приоритетных инвестиционных проектов, но после, под давлением вспышки общественного мнения, эта позиция неожиданно радикально изменилась – при том, что сам план строительства никак не изменился, а его вред для Байкала вовсе не бесспорен.

Среди незапланированных спикеров выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он поблагодарил участников за то, что они пришли выразить свою гражданскую позицию.

– Много людей сегодня выходит в поддержку Байкала из разных городов и стран. Но мы с вами живем здесь, и мы – самые главные борцы за наше великое достояние – да, оно мировое, но в первую очередь наше – озеро Байкал. И от нашей с вами позиции зависит, как будет осваиваться это озеро, как будет строиться инфраструктура. Наверное, она должна строиться, но – осмысленно, с обсуждением, с расчетами. С пониманием того, что это – мировое наследие, которое должно остаться на века и после нас с вами, – сказал иркутский градоначальник.

Общественники в ходе митинга заявляли, что если сейчас не остановить строительство завода в Култуке, то за ним последуют другие.

– Многие люди, в том числе и коммерсанты, которые уже были в предвкушении легкой наживы, недоумевают, почему завод в Култуке стал поводом для столь мощного протеста, хотя на Байкале стоят уже несколько подобных заводов. Я вам отвечу. Рано или поздно должен был наступить предел нашему терпению в отношении того безобразия, которое сейчас происходит с Байкалом. И последней каплей в этом стал именно завод в Култуке. Жители поселка первыми забили тревогу, когда увидели, как безжалостно, как по-варварски уничтожается наша любимая природа. Для нас эти уникальные места, как и сам Байкал, всегда считались святыми, неприкосновенными. Для сильных же мира сего Байкал и прилегающая территория служат лишь средством обогащения, – высказался со сцены один из участников митинга в Иркутске.

По словам общественников, первое открытое судебное заседание по строительству пресловутого завода состоится 26 марта в Кировском районном суде Иркутска. Участники митинга упомянули и сотрудников Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, которые провели тщательную проверку в отношении законности строительства этого завода, выявили массу нарушений и довели дело до суда. Общественники же выразили надежду, что судьи, которые будут рассматривать это дело, будут честными и непредвзятыми.

Организатор митинга Денис Букалов озвучил со сцены обращение к Владимиру Путину. В числе предложений – включение Таловских болот в перечень региональных особо охраняемых природных территорий, прозрачность и доступность информации о состоянии зданий и сооружений БЦБК, полная переработка его отходов. Разумеется, в перечень вошло требование остановить строительство завода в Култуке.

– Также мы предлагаем создать общественный совет при президенте РФ по вопросам природопользования на территории ЦЭЗ озера Байкал с решающим правом голоса при принятии решений уполномоченными органами, связанными с землепользованием и строительством. В состав общественного совета должны войти независимые эксперты в области охраны окружающей среды, экологи, ученые и инициативные граждане, – сказал Денис Букалов.

Полный текст обращения к Владимиру Путину доступен по ссылке .

В рамках концерта для иркутян выступали танцевальные коллективы и отдельные исполнители. Например, с ансамблем национального танца «Ангара» митингующие станцевали ехор под различные композиции, одна из которых была написана специально для мероприятия, а затем выстроились на площади в форме сердца.

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