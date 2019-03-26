Наболело: иркутяне вышли на митинг против китайского завода на Байкале

В Иркутске 24 марта прошел митинг-концерт в защиту озера Байкал и против строительства завода по производству питьевой бутилированной воды в Култуке. По информации организаторов, мероприятие собрало около трех тысяч человек. Участники подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по охране Байкала. Они обратили внимание также на отсутствие на мероприятии представителей областной власти – которая демонстрирует замедленную и непоследовательную реакцию на события вокруг одной из самых нервных для региона тем.
Напомним, митинг проводили общественники – движение «Спаси Байкал» и иркутская региональная общественная организация «Экозащита 365». Основное действо в Иркутске происходило на бульваре Гагарина у памятника Александру Третьему. В Ангарске, по словам очевидцев, на митинг вышли около 100 человек. Также состоялись одиночные пикеты в различных городах Иркутской области и России.
Участники митинга принесли с собой рисованные от руки и распечатанные плакаты с протестными лозунгами. Помимо предсказуемых высказываний против строительства завода, иркутяне держали в руках, например, плакаты с надписями: «РЖД! Чистота вагонов не во вред Байкалу», «БЦБК – опасный гнойник на Байкале», «Не дадим сократить ЦЭЗ», «Решите уже проблему БЦБК», «Байкал сам себя не спасет», «ЗА цивилизованный туризм».
По словам одного из участников митинга Алексея Кардонова, на площади у памятника Александру Третьему собрались сотни экологов, общественных активистов и обычных горожан, а также представители большинства политических сил «не под флагами партий, а как обычные иркутяне».
Общественник Григорий Красовский на своей странице в Фэйсбуке отметил, что в митинге на основной площадке в Иркутске при этом не принимали участие ни губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ни другие чиновники облправительства. Напомним, что первоначально строительство завода в Култуке заявлялось структурами губернатора в качестве одного из приоритетных инвестиционных проектов, но после, под давлением вспышки общественного мнения, эта позиция неожиданно радикально изменилась – при том, что сам план строительства никак не изменился, а его вред для Байкала вовсе не бесспорен.
Среди незапланированных спикеров выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он поблагодарил участников за то, что они пришли выразить свою гражданскую позицию.
– Много людей сегодня выходит в поддержку Байкала из разных городов и стран. Но мы с вами живем здесь, и мы – самые главные борцы за наше великое достояние – да, оно мировое, но в первую очередь наше – озеро Байкал. И от нашей с вами позиции зависит, как будет осваиваться это озеро, как будет строиться инфраструктура. Наверное, она должна строиться, но – осмысленно, с обсуждением, с расчетами. С пониманием того, что это – мировое наследие, которое должно остаться на века и после нас с вами, – сказал иркутский градоначальник.
Общественники в ходе митинга заявляли, что если сейчас не остановить строительство завода в Култуке, то за ним последуют другие.
– Многие люди, в том числе и коммерсанты, которые уже были в предвкушении легкой наживы, недоумевают, почему завод в Култуке стал поводом для столь мощного протеста, хотя на Байкале стоят уже несколько подобных заводов. Я вам отвечу. Рано или поздно должен был наступить предел нашему терпению в отношении того безобразия, которое сейчас происходит с Байкалом. И последней каплей в этом стал именно завод в Култуке. Жители поселка первыми забили тревогу, когда увидели, как безжалостно, как по-варварски уничтожается наша любимая природа. Для нас эти уникальные места, как и сам Байкал, всегда считались святыми, неприкосновенными. Для сильных же мира сего Байкал и прилегающая территория служат лишь средством обогащения, – высказался со сцены один из участников митинга в Иркутске.
По словам общественников, первое открытое судебное заседание по строительству пресловутого завода состоится 26 марта в Кировском районном суде Иркутска. Участники митинга упомянули и сотрудников Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, которые провели тщательную проверку в отношении законности строительства этого завода, выявили массу нарушений и довели дело до суда. Общественники же выразили надежду, что судьи, которые будут рассматривать это дело, будут честными и непредвзятыми.
Организатор митинга Денис Букалов озвучил со сцены обращение к Владимиру Путину. В числе предложений – включение Таловских болот в перечень региональных особо охраняемых природных территорий, прозрачность и доступность информации о состоянии зданий и сооружений БЦБК, полная переработка его отходов. Разумеется, в перечень вошло требование остановить строительство завода в Култуке.
– Также мы предлагаем создать общественный совет при президенте РФ по вопросам природопользования на территории ЦЭЗ озера Байкал с решающим правом голоса при принятии решений уполномоченными органами, связанными с землепользованием и строительством. В состав общественного совета должны войти независимые эксперты в области охраны окружающей среды, экологи, ученые и инициативные граждане, – сказал Денис Букалов.
Полный текст обращения к Владимиру Путину доступен по ссылке.
В рамках концерта для иркутян выступали танцевальные коллективы и отдельные исполнители. Например, с ансамблем национального танца «Ангара» митингующие станцевали ехор под различные композиции, одна из которых была написана специально для мероприятия, а затем выстроились на площади в форме сердца.
Из истории вопроса:
В активную фазу скандал вокруг строительства завода в поселке Култук Слюдянского района вошел несколько недель назад, хотя речь о его создании шла еще в 2017 году. Тогда проект получил одобрениегубернатора Иркутской области Сергея Левченко, который сейчас неожиданно сменил свою позицию.
В 2017 году официально озвучивалось, что собственником предприятия является ООО «Аквасиб», а ее основным соучредителем и инвестором – Дацинская водная компания. Это подтверждается и выпиской из ЕГРЮЛ: ООО «АкваСиб» создано в 2012 году и с тех пор состав ее учредителей не менялся. По словам представителей предприятия, инициатива включить его в реестр инвестиционных проектов Иркутской области исходила именно от губернатора Сергея Левченко. На недавней же пресс-конференции в Москве глава Приангарья заявил, что не знал о планах компании поставлять воду в КНР.
После того, как в 2012 году было создано ООО «АкваСиб», компания начала собирать все разрешительные документы. Как сообщили представители предприятия на пресс-конференции, процесс этот шел до 2016 года. Затем компания оформила в собственность земельные участки. Никаких нареканий до последнего времени деятельность предприятия со стороны властей не вызывала.
Все изменилось после того как на арене появилась организация «Экозащита 365», представители которой заявили, что на руках есть доказательства, что строительство завода в Култуке незаконно и может нанести серьезный вред экосистеме озера. Дальше события начали развиваться стремительно и получили федеральную огласку. После этого Сергей Левченко изменил свое отношение к проекту. Губернатор, который во время предвыборной гонки за кресло главы региона обещал «услышать голос каждого», в ситуации с Култуком отреагировал на возмущение населения только после того, как «сверху постучали». До этого на Сергея Левченко не повлияли даже сообщения о предварительных результатах прокурорской проверки предприятия, инициированной местными жителями.
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В Иркутске 24 марта прошел митинг-концерт в защиту озера Байкал и против строительства завода по производству питьевой бутилированной воды в Култуке. По информации организаторов, мероприятие собрало около трех тысяч человек. Участники подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по охране Байкала. Они обратили внимание также на отсутствие на мероприятии представителей областной власти – которая демонстрирует замедленную и непоследовательную реакцию на события вокруг одной из самых нервных для региона тем.
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