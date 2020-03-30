На байкальский «Праздник чистоты» приглашаются волонтеры

Организаторы экопроекта «Праздник чистоты» объявляют старт набора волонтеров. В этом году акция пройдет в восьмой раз и впервые – на территории Бурятии (Выдрино – Энхалук).

По информации организаторов, всего за сезон планируется провести 6 мероприятий, привлечь минимум 500 волонтеров и очистить около 600 км береговой линии озера.

Пока набор открыт на первые три мероприятия:

27-31 мая – Малое море

10-14 июня – остров Ольхон

24-28 июня – поселок Бугульдейка

Для участия в уборке побережья необходимо заполнить анкету на сайте mbaikal.ru в разделе «Стань волонтёром» и внести организационный взнос в размере 1000 рублей (скидка 50% для студентов, пенсионеров и инвалидов). Транспорт, проживание, питание и инвентарь для работы обеспечивает организатор.

– От волонтеров требуется искреннее желание помочь озеру Байкал стать чище. Люди разного возраста и социального положения охотно откликаются на участие в наших акциях, у нас есть постоянный волонтерский корпус. В прошлом году, например, в уборке Байкала приняли участие более 400 волонтеров. Мы поставили себе задачу – привлечь новых экоактивистов. Почему? Чтобы количество «экологичных» людей росло. Экологическая осознанность в соединении с добровольчеством – это своеобразный личностный рост, которым многие сегодня увлечены, — отмечает организатор акции, руководитель региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева.

Экодвижение «Праздник чистоты» - один из проектов иркутской экологической общественной организации «Мой Байкал», который дважды становился победителем Фонда президентских грантов и частично реализуется на средства гранта. Другой партнер проекта – федеральная целевая программа «Вода России», оказывает помощь в предоставлении необходимого инвентаря для уборки и информационную поддержку в освещении мероприятия.

По вопросам, связанным с подачей анкеты на участие в проекте, можно обратиться по тел.: 8 950 088-94-31 или на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

По инф. Телеинформа

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