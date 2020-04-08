Музтеатр приглашает на виртуальный тур

Иркутский музыкальный театр Загурского запустил виртуальный 3D-тур. Он охватывает зрительскую часть театра: кассовую зону, гардероб, фойе первого и второго этажа, балкон, зрительный зал, включая сцену и оркестровую яму.
Как сообщает пресс-служба главы региона, также тур позволяет побывать в музее, буфете и на парковке у театра. При просмотре тура благодаря панорамным снимкам наблюдатель может видеть все пространство вокруг себя, переходить от локации к локации и, таким образом, совершать экскурсию по всему представленному помещению.
– Мы давно уже планировали преподнести такой подарок нашим любимым зрителям и, так совпало, что в сложившейся ситуации он оказался как нельзя кстати. Теперь любой желающий может осуществить маленькое путешествие по театру не выходя из дома. Для тех, кто еще не был у нас, это прекрасная возможность познакомиться с театром заранее и уже в первый настоящий визит чувствовать себя комфортней, знать, где что находится, уверенней ориентироваться. А для постоянных гостей виртуальный 3D-тур по театру – это замечательный повод еще раз вспомнить о нас в ожидании новых встреч, ощутить эффект присутствия. Мы, как и зрители, очень скучаем и, конечно же, надеемся, что вскоре обстановка стабилизируется и мы вновь откроем двери для всех поклонников театра, – рассказывает директор Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Татьяна Мезенцева.
Совершить виртуальную прогулку по Иркутскому музыкальному театру можно по ссылке.
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