Музыкальный театр поздравит зрителей с Днем космонавтики концертом онлайн

Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского поздравит зрителей с днем космонавтики трансляцией записи концерта «Звезды театра сияют для вас». Онлайн-показ пройдет 12 апреля на официальном Youtube-канале театра.

Как сообщает пресс-служба главы региона, концерт «Звезды театра сияют для вас» состоялся в феврале прошлого года в Доме актера и стал отчетным в рамках творческой лаборатории по повышению вокального уровня. Тогда для занятий с иркутскими артистами из Москвы приезжали преподаватель и постоянный представитель Montecatini opera Accademia (Italia) в России, композитор и вокальный педагог Илья Вашерук и ведущий педагог-концертмейстер Молодежной оперной программы Большого театра России Екатерина Вашерук.

В концерте звучат отрывки из оперных произведений Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Елены Барабошкиной, Людмилы Борисовой, Наталии Брянской, Станислава Грицких, Светланы Лунюшкиной, Никиты Мещерякова, Юлии Панченко, Юлии Пихтиной, Сергея Тоцкого, Гейрата Шабанова, Людмилы Шер. Ведущий концерта – Илья Вашерук, концертмейстер – Екатерина Вашерук.

Трансляция записи концерта «Звезды театра сияют для вас» будет доступна по ссылке 12 апреля с 12:00 до 24:00.

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