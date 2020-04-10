Музей «Тальцы» приглашает на виртуальные экскурсии

Виртуальные экскурсии запустили в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».

Сотрудники подготовили более десяти роликов об экспонатах музея и выкладывают их на официальном сайте учреждения и в социальных сетях . Экскурсии получили положительный отклик и комментарии пользователей, увеличилось количество подписчиков.

Кроме того, в условиях карантина и закрытия музея для посетителей, принято решение о проведении двух конкурсов. Это конкурс поделок «Пасхальные чудеса» и конкурс рисунков, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «И помнит мир спасенный». Участникам конкурса предложено присылать фото своих работ на электронную почту talci40@mail.ru. Победителей определят в удаленном режиме, путем голосования пользователей соцсетей.

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По инф. Телеинформа

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