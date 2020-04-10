ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Музей «Тальцы» приглашает на виртуальные экскурсии
По инф. Телеинформа   
10 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Виртуальные экскурсии запустили в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».

Сотрудники подготовили более десяти роликов об экспонатах музея и выкладывают их на официальном сайте учреждения и в социальных сетях. Экскурсии получили положительный отклик и комментарии пользователей, увеличилось количество подписчиков.

Кроме того, в условиях карантина и закрытия музея для посетителей, принято решение о проведении двух конкурсов. Это конкурс поделок «Пасхальные чудеса» и конкурс рисунков, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «И помнит мир спасенный». Участникам конкурса предложено присылать фото своих работ на электронную почту talci40@mail.ru. Победителей определят в удаленном режиме, путем голосования пользователей соцсетей.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске