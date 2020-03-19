Музеи, театры, библиотеки закрываются на карантин

Областные учреждения культуры закрываются для посетителей. Распоряжение министерства культуры и архивов Иркутской области вступает в силу с 20 марта 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Приангарья Руслан Дячук.
– Для нас важно предотвратить распространение инфекции на территории Иркутской области, в частности, в Иркутске. Необходимые меры вводятся согласно приказу министерства культуры Российской Федерации, – сказал Руслан Дячук.
Согласно распоряжению Минкульта Иркутской области, отменены все культурно-массовые мероприятия. Для посетителей закрыты музеи, театры, библиотеки. Показы спектаклей перенесены, билеты на них сохраняются. Юбилейный 15 Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале», который должен был открыться в Иркутске 10 апреля, перенесли на начало ноября 2020 года.
Гастроли театров решено перенести на более благоприятное время. Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского отменил показы балетов «Щелкунчик» и «Дон Кихот», которые должны были состояться 29, 31 марта и 4 апреля, так как в них должны были участвовать приглашённые артисты из других регионов страны.
В областных учреждениях культуры проводится уборка помещений с использованием специальных дезинфицирующих средств, при этом особое внимание уделяется дверным ручкам, подлокотникам кресел, перилам и экспонатам.
Напомним, сегодня в Приангарье нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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