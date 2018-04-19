Можно получить проездной

Началась выдача льготных проездных билетов на садоводческие маршруты.

В Иркутской области с 16 апреля началась выдача билетов на садоводческие маршруты на май 2018 года жителям региона, имеющим право бесплатного проезда. Об этом сообщает глава Минсоцразвития Приангарья Владимир Родионов.

Министр пояснил, что областными управлениями социальной защиты населения определены пункты выдачи месячных проездных билетов. В каждой территории области определены организации, которые будут выдавать проездные. Например, в Иркутске выдача будет осуществляться в киосках ОАО «Иркутскпечать», в Ангарске – МУП «АГО «ЖЭТ № 2».

Месячный проездной билет на май выдаётся гражданам, имеющим право на льготы, с 15 апреля по 10 мая при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и решения о праве на бесплатный проезд этим видом транспорта, выданное управлением соцзащиты по месту жительства.

Владимир Родионов напомнил, что в 2018 году по заказу министерства соцразвития региона Иркутская областная типография № 1 изготовила 155 тысяч месячных проездных билетов на садоводческие маршруты.

На льготный проезд имеют право

В соответствии с федеральными законами:

инвалиды и (или) участники ВОВ; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; инвалиды и (или) участники боевых действий, получающие страховую пенсию по старости либо иные виды пенсий, но не ранее достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости;

лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

труженики тыла;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;

инвалиды;

дети-инвалиды;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие различных катастроф;

лица, награждённые знаками «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР», получающие пенсию по старости.



В соответствии с областными законами:

ветераны труда при достижении возраста, дающего права на пенсию по старости;

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо

лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

реабилитированные лица;

лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

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