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Любимому городу – новые скверы
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
20 Сентября 2018 г.
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Администрация города Иркутска объявляет приём заявок на 2019 год по проекту «Любимому городу – новые скверы!». Для озеленения придомовых территорий иркутянам будут предоставлены саженцы деревьев и кустарников, а также земельный грунт.

Для озеленения придомовых территорий иркутянам будут предоставлены саженцы деревьев и кустарников

Приём заявок с 12 сентября по 12 октября 2018 года проводит отдел по связям с общественностью управления реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска по адресу: ул. Марата, 14, кабинет 110. Часы работы с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Заявку необходимо подать с указанием адреса, где планируется проведение озеленения, ответственного лица за организацию посадок и виды необходимых саженцев.

На придомовую территорию выделяется не более 15 саженцев деревьев и кустарников и не более 5 тонн земельного грунта. Посадки и уход за насаждениями жители проводят самостоятельно.

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