Линию оперативной консультационной помощи застройщикам открыл Сбербанк

Сбербанк создал специальную линию оперативной консультационной помощи застройщикам в связи с переходом на новую модель финансирования долевого строительства.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В соответствии с изменением российского законодательства с 1 июля 2019 года большинству девелоперов придется перейти на проектное финансирование и расчеты с дольщиками через специальные счета эскроу (счет эскроу – счет условного депонирования, на котором до окончания строительства заморожены средства покупателя жилья).

Перед застройщиками стоит непростая задача – им нужно в короткие сроки изменить привычную бизнес-модель и начать работать с привлечением проектного финансирования банков. В настоящий момент в России работает более 5000 девелоперов. При этом объем инвестиций в строительство жилья за счет проектных кредитов банка составил около 10% в 2018 году.

Теперь застройщик, позвонив по единому телефону 8 800 707-88-57 (для городских телефонов) или на короткий номер 0255 (с мобильного, кроме абонентов «Теле-2»), сможет получить консультацию по вопросам банковского финансирования своих строительных проектов, по процессу работы со счетами эскроу, познакомиться с персональным клиентским менеджером, а также узнать о других продуктах банка для девелоперских компаний.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ