ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Лечи меня, как положено! Пьяный пациент напал на фельдшера
По инф. Телеинформа   
21 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Сотрудники СУ СКР по Иркутской области выясняют обстоятельства нападения пациента на фельдшера скорой помощи в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лечи меня, как положено! Пьяный пациент напал на фельдшера

Инцидент произошёл вечером 20 мая на улице Трилиссера. По предварительным данным, в автомобиле скорой помощи по дороге в областную больницу 68-летний мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, замахнулся напильником на фельдшера. Следователями СКР установлено, что медработник не пострадал. Мужчина в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу.

Следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По инф. Телеинформа

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске