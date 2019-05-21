Лечи меня, как положено! Пьяный пациент напал на фельдшера

Сотрудники СУ СКР по Иркутской области выясняют обстоятельства нападения пациента на фельдшера скорой помощи в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл вечером 20 мая на улице Трилиссера. По предварительным данным, в автомобиле скорой помощи по дороге в областную больницу 68-летний мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, замахнулся напильником на фельдшера. Следователями СКР установлено, что медработник не пострадал. Мужчина в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу.

Следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По инф. Телеинформа

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