Куда пропали «пушистики»?

В Иркутской области на особо охраняемых природных территориях «Заповедного Прибайкалья» этой зимой зарегистрировали 14 видов животных и три вида боровой дичи — тетеревов и куропаток. Популяция всех видов, за некоторым исключением, находится на высоком уровне.

На пресс-конференции 25 марта начальник отдела науки «Заповедного Прибайкалья» Павел Жовтюк рассказал, как проводится зимний маршрутный учет животных. На постоянных учетных маршрутах специалист сперва фиксирует следы, оставленные зверями в течение суток, после чего «зачеркивает» их, а через сутки считает новые следы. Птиц зимой считают «по головам».

Также он добавил, что по естественным причинам в зимний учет не попадают животные, обитающие на заповедных территориях и впадающие в спячку — бурундуки, медведи. Численность околоводных хищников — норки и выдры — тоже определяется другими методами.

Сотрудник отдела науки «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова сообщила, что в этом году учетчики выполнили максимальный объем работ. В общей сложности было заложено 172 маршрута суммарной протяженностью 1397,4 км. Из них на Тофаларский заказник пришлось 26 маршрутов (164,3 км), на Прибайкальский нацпарк — 51 (462,2 км), на заказник Красный Яр — 47 (361,5 км) и на Байкало-Ленский заповедник — 48 маршрутов (409,4 км).

Учет проводили 52 человека, в том числе сотрудники отделов науки, туризма, экопросвещения и оперативной группы, инспекторы участковых лесничеств «Заповедного Прибайкалья». Татьяна Десятова отметила, что с помощью зимних учетных маршрутов абсолютно точные данные не получить, но можно судить о частоте встречаемости тех или иных видов животных и динамике их популяций.

— Впервые за весь период исследований был охвачен максимальный объем территории по Красному Яру. Там стабильна популяция копытных, в том числе замечено больше, чем раньше, лосей, — отметила специалист. — Кроме того, в лесничестве Берег бурых медведей учетчики дополнительно подсчитывали визуально копытных на побережье Байкала.

В целом на ООПТ стабильно растет численность косули, изюбря, кабарги, в том числе и островная популяция на острове Ольхон, которую в этот раз удалось подсчитать благодаря обильным снегопадам. Положительную динамику ученые наблюдают по кабану. Численность соболя на территории «Заповедного Прибайкалья» стабильна везде, кроме Тофаларского заказника. На подъеме численность волка, но это не сказывается негативно на состоянии популяцииф его жертв. Снижение отмечено по мелким пушным животным — белке и зайцу-беляку, — но это, по словам Татьяны Десятовой, нормально для этих видов.

По инф. Телеинформа

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