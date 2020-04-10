Кто хочет стать главой Иркутска?

В иркутской думе работает комиссия по отбору кандидатов на должность мэра.

В думе города 6 апреля начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска. Документы от претендентов принимаются с 6 по 20 апреля 2020 года по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 411, в рабочие, выходные и праздничные дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефоны: 52-04-99 (внутренний 1244), 52-00-50.

Организационное заседание конкурсной комиссии прошло накануне. На нем был избран председатель комиссии, им стал глава избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Заместителем председателя конкурсной комиссии избран Леонид Усов, заместитель председателя думы. Секретарем комиссии стал юрист Владимир Шободоев.

Вся информация о работе комиссии и процессе избрания мэра размещена на официальном сайте администрации города Иркутска: https://admirk.ru/Pages/Vybory-mera.aspx в разделе «Городская власть/Выборы мэра».

Конкурс по отбору кандидатур для замещения должности мэра Иркутска состоится 24 и 25 апреля 2020 года по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 72, с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Конкурсная комиссия осуществляет прием и проверку документов. Все претенденты будут представлены депутатам думы Иркутска для альтернативного голосования.

Очередное заседание думы, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля 2020 года. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8 (3952) 52-00-50, 52-00-49, по электронной почте: duma.irk@mail.ru или на сайтах https://admirk.ru/Pages/Vybory-mera.aspx и www.irkduma.ru.

Напомним, конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра создала дума Иркутска 3 апреля. По итогам проведенного рейтингового голосования от думы в нее вошли заместитель председателя Леонид Усов (22 голоса), юрист Владимир Шободоев (21 голос) и депутат по избирательному округу № 32 Александр Сафронов (17 голосов).

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев внес три кандидатуры – председателя избирательной комиссии Иркутской области Илью Дмитриева, почетного гражданина города Иркутска Андрея Хоменко и председателя Общественной палаты Иркутской области Владимира Шпраха.

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