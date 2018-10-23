Клиенты Сбербанка могут отправлять друг другу денежные открытки с фотографиями

В приложении Сбербанк Онлайн на iPhone появилась возможность отправлять в качестве денежной «Открытки» собственное фото или видео. Об этом сообщает пресс-служба банка.

– Подарок, сделанный своими руками, всегда вызывает много эмоций и надолго запоминается. Так же и в цифровой среде – уникальное фото или видеоролик, созданный непосредственно для получателя, превратит обычный денежный перевод в душевное пожелание или просто поднимет настроение. Поэтому мы дополнили готовые «Открытки» в «Диалогах» в Сбербанк Онлайн возможностью записать свое поздравление, – рассказал руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Святослав Островский.

Новая возможность появилась на базе денежных «Открыток», запущенных в разделе «Диалоги» приложения Сбербанк Онлайн 1 октября 2018 года. На момент запуска, совершая денежный перевод, пользователь мог выбрать открытку из 50 готовых вариантов (c популярными исполнителями 90-х, героями мультфильмов и т. д.). Теперь же фото или видео для открытки можно записать самому в приложении или выбрать фото из галереи смартфона.

До конца 2018 года эта функция станет доступна и владельцам Android-устройств.

По инф. Телеинформа

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