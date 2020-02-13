Какой электроники не хватает россиянам?

Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и портал «Рамблер» проанализировали, какой электроники и бытовой техники не хватает россиянам.

Как сообщает пресс-служба банка, в период с 1 по 27 января 2020 года рейтинг самых популярных покупок гаджетов и другой техники возглавили смартфоны на платформе Android, второе место – у смартфонов с операционной системой iOS. Далее в списке – беспроводные наушники, телевизоры с опциями Smart TV и игровые приставки.

Средний чек покупки, по данным аналитиков «Платформы ОФД», – 6560 рублей, что на 5,5% выше, чем с 1 по 27 января 2019 года. В денежном выражении объем продаж вырос на 4,5%.

В январе самый высокий средний чек затрат на одну покупку в категории «электроника и бытовая техника» был в Московском регионе, Кемеровской, Омской, Новосибирской, Магаданской областях.

Портал «Рамблер» задал своим пользователям вопрос, какую бытовую технику и электронику они покупали в последнее время. Опрос проходил с 28 по 30 января 2020 года, участники могли дать несколько вариантов ответов. Топ покупок в категории «ТВ/компьютер/смартфон» – мобильный телефон или смартфон. Их обладателями стали 22% опрошенных, 10% купили телевизор, по 8% – зарядку для смартфона и мелкую аудиотехнику.

В категории «фото/видео» пользователи портала ответили, что покупали различные аксессуары для камер (57%), 10% потратились на штатив, а 9% – на фотокамеру.

В категории «техника для кухни» 24% покупок пришлось на различную технику для приготовления пищи, 10% купили холодильник или морозильник, по 9% выбрали плиту или духовку, миксер или блендер. 7% опрошенных приобрели мультиварку, еще столько же – СВЧ.

В категории «бытовая техника для дома» топ покупок: мелкие гаджеты – 23%, пылесос – 12%, утюг и стиральная машина – по 9%.

В категории «красота и здоровье» 15% пользователей приобрели электронные весы, 12% – технику для бритья. Еще 11% пользователей не хватало фена.

Среди «техники для авто» наибольшей популярностью пользовались карты памяти (14%), гарнитура, зарядные устройства, провода и другое (11%). Еще 11% приобрели видеорегистраторы, а 29% покупок пришлось на прочую автотехнику.