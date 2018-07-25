Как цифровые технологии уживается с промышленностью в Приангарье?

Настоящее и будущее цифровой экономики в промышленности Приангарья обсудили 19 июля за круглым столом в Иркутске представители облправительства и крупнейших компаний региона.

Напомним, в этом году на федеральном уровне была утверждена национальная программа «Цифровая экономика России», согласно которой к 2024 году через внедрение цифровых технологий и платформенных решений должно быть обеспечено преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

– В паспорте проекта уже закреплены несколько «образов будущего». Например, к 2022 году уже планируется, что водительское удостоверение будет цифровым, как и трудовая книжка. Будет возможность заключать цифровой трудовой контракт. К 2020 году предполагается внедрить паспорта с электронной подписью. В целом, как ожидается, к этому времени большинство государственных услуг будут производиться без участия человека, – сообщил замминистра экономического развития Приангарья Евгений Васиченко. – Деньги на это заложены, так что, может, с опозданием, но это будет реализовано.

Некоторые преобразования уже коснулись промышленности Иркутской области. Например, на Иркутском авиазаводе при конструировании самолетов данные для обработки изначально создаются цифровыми, а не переводятся в цифру после создания. Об этом рассказал начальник управления информационных технологий предприятия Анатолий Ключерёв. Так, по его словам, МС-21 – первый гражданский стопроцентно цифровой самолет, этим он полностью отличается от всех предыдущих моделей.

– Мы планируем строить на своем предприятии логистический центр, который будет являться центром комплектации сборочной линии МС-21 и центром взаимодействия с внешними поставщиками. С его помощью мы сможем управлять сроками, данными поставки, оперативно устранять возникающие проблемы, – отметил Анатолий Ключерёв. – Кроме того, мы сейчас внедряем систему управления сборочной линии [МС-21] на базе мультиагентных технологий – аналогов этому в России нет.

На ВСЖД в рамках «Цифровой экономики России» внедряется масштабный проект «Цифровая железная дорога». На сегодняшний день выделено шесть современных цифровых технологий – интернет вещей, big data, высокоскоростная сеть передачи данных, использование интеллектуальной системы искусственного интеллекта, мобильные приложения и блокчейн.

– Среди цифровых услуг для населения действует электронная регистрация, пассажиры могут заказать электронные билеты – в том числе, для школьников, для колясочников, – а также питание себе в дорогу... В сфере управления инфраструктурой используются мобильные приложения – например, такие как системы диагностики инфраструктуры, рельсовой дефектоскопии, габаритостроения. Внедряется электронный маршрут машиниста – установлены киоски, выданы многофункциональные электронные карты для машинистов, – рассказала представитель ВСЖД Яна Вдовина.

В Иркутскэнергосбыте в настоящее время разрабатываются чат-боты для оперативного реагирования на обращения, они будут установлены в мессенджерах. Также, как отметил заместитель директора по сбыту Андрей Харитонов, внедряются интеллектуальные приборы учета, которые могут самостоятельно передавать показания, без участия собственников.

В Сбербанке цифровые технологии работают уже давно, причем как для сотрудников, так и для клиентов. Есть внутренняя информационная система управления, дистанционное обслуживание, страхование жизни онлайн. Для бизнеса действует онлайн-кредитование, позволяющее клиентам отслеживать стадии заявки. По словам начальника отдела организации продаж клиентам малого бизнеса Байкальского банка ПАО Сбербанк Ольги Донской, уже в конце 2018 года для физических лиц появится возможность получить статус предпринимателя или юридического лица, не выходя из дома.

Однако есть и преграды на пути развития цифровой экономики. Почти все участники в один голос отметили, что далеко не всегда клиенты принимают новые веяния, идет отторжение удаленных сервисов: «людям привычнее прийти в офис, принести документы, посмотреть в глаза сотруднику». Среди сотрудников предприятий тоже встречается недовольство – не все согласны на обработку персональных данных, не все готовы к тому, что личная информация будет контролироваться кем-то еще. К тому же реализация цифровых решений зачастую дорогостоящая, требует дополнительного финансирования.

– Кроме того, есть такое препятствие, я считаю его, пожалуй, самым важным, – это нормативное регулирование, – заявил Евгений Васиченко. – От принятия соответствующего закона до его фактической реализации порой проходит, как минимум, год, а то и больше.

Также участники круглого стола отметили, что даже электронный документооборот в настоящее время – уже вчерашний день, и надо в современных реалиях работать с данными напрямую. Первый шаг на пути к этому – например, портал «Госуслуги».

По инф. Телеинформа

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