Как работают отделения Сбербанка до 5 апреля

Байкальский банк Сбербанка информирует жителей Иркутской области об изменениях в графике работы своих отделений в период с 1 по 5 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических лиц:

Адрес 1 апреля 2 апреля 3 апреля 4 апреля 5 апреля г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная .10 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 вых вых г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 вых г. Иркутск, ул. Мира, 100 А 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 вых г. Иркутск, ул .Розы Люксембург, 215в 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 вых г. Иркутск, просп. Маршала Жукова, 5/1 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 вых г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 вых г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 105-А 09:30 - 16:00 09:30 - 16:00 09:30 - 16:00 09:30 - 16:00 вых г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная,10 вых вых вых вых 09:30 - 15:30 г. Ангарск, квартал 88, д. 10 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 вых вых г. Ангарск, 7 микрорайон, 25 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:30 - 14:00 вых п .Слюдянка, ул. Ленина, 94 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 вых г. Шелехов, квартал 8, 16 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 вых г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 вых п. Куйтун, ул. Красный Октябрь, 28 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 вых вых г. Саянск, мкр. Центральный. д.14 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 вых г. Черемхово, ул. Некрасова, 17 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 вых г. Зима, ул. Подаюрова, 16 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 вых вых г. Братск, ул.Ленина,35 09:00 - 17:10 09:00 - 17:10 09:00 - 17:10 09:00 - 16:00 вых г. Братск, ул.Мечтателей,1 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 вых г. Усть-Кут, ул.Кирова,21 а 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 вых г. Тулун, ул. Ленина, 5 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 вых г. Нижнеудинск, ул.Октябрьская,68 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 вых г. Тайшет, ул.Гагарина,94 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 вых п Чуна, ул.Ленина,56 б 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 вых вых г. Усть-Илимск, ул.Мира,70 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 вых

Филиалы по обслуживанию юридических лиц работают в стандартном режиме по адресам:

Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10;

Ангарск, 7 микрорайон, 25;

Братск, ж. р. Центральный, проспект Ленина, 35.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные и будние дни работают в стандартном режиме.

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах происходят в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни выполняются в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

Актуальная информация о режиме работы офисов ПАО Сбербанк регулярно обновляется на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

(для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 800 555-55-50 (для звонков из городов РФ (бесплатно)).

Тем не менее, Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов,соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.

Сбербанк остается надежным банком и партнером, все банковские сервисы продолжают бесперебойно работать для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная и актуальная для населения информация.

По инф. Телеинформа

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