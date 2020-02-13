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Как накопить на «будущий капитал» при помощи страхования?
По инф. Телеинформа   
13 Февраля 2020 г.
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За год почти 40 тысяч клиентов Сбербанка заключили договоры накопительного страхования жизни (НСЖ) по программе «Будущий капитал».

Программа «Будущий капитал», разработанная компанией «Сбербанк страхование жизни», была запущена в феврале 2019 года. Она позволяет накопить от 250 тыс. до 2 млн рублей. Срок накоплений – от 5 до 20 лет. Взносы можно вносить единовременно или в рассрочку – ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Минимальный взнос составляет 2000 рублей в месяц. По программе доступны дистанционные медицинские консультации. По итогам 2019 года на программу «Будущий капитал» пришлось около 20% от общего количества договоров НСЖ, заключенных клиентами в «Сбербанк страхование жизни».

Среди регионов с большим отрывом по количеству заключенных договоров по программе лидируют Москва и Московская область. 5% договоров заключено в Краснодарском крае, по 3% – в Ростовской и Самарской областях.

– Программа «Будущий капитал» позволяет каждому клиенту сформировать накопления на любые цели – на пенсию, улучшение жилищных условий, крупные покупки, дополнительное образование или для передачи сбережений своим детям или внукам. В 70% случаев эту программу выбирают женщины, которые за 6-10 лет планируют накопить 250-500 тысяч рублей. В самое ближайшее время мы представим новые продукты НСЖ, которые будут отвечать самым разным запросам наших клиентов, – говорит исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.

Имея договор по программе «Будущий капитал», можно ежегодно получать налоговый вычет в размере до 13% от суммы взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). Дополнительно клиентам доступен сервис «Налоговый консультант», который заполнит для клиента декларацию З-НДФЛ и поможет вернуть часть уплаченного налога. Продажи продукта «Будущий капитал» осуществляются во всех отделениях Сбербанка.

По инф. Телеинформа

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