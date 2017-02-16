К паводкам готовы

На реализацию противопаводковых мероприятий в 2017 году из бюджета Иркутской области выделено 9 млн 935 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко во время расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергее Меняйло. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи.

Участники заседания обсудили подготовку к прохождению паводка в 2017 году в субъектах Сибирского федерального округа. По оценке специалистов северные районы Иркутской области входят в число территорий, где запасы воды в снежном покрове более чем в два раз превышают норму. Сергей Меняйло дал поручение провести проверку готовности сил и средств, обеспечить безопасность гидротехнических сооружений.

– За последние пять лет проведены мероприятия по расчистке заиленных и заросших русел рек и ручьев в семи населённых пунктах на общую сумму более 150 млн рублей. В текущем году к участию в противопаводковых мероприятиях планируется привлечь более 15 тысяч человек, более двух тысяч единиц техники, гражданскую авиацию и авиацию МЧС. При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием паводковых вод, для ликвидации их последствий предусмотрен резервный фонд правительства Иркутской области в объёме 100 млн рублей. Резервные фонды органов местного самоуправления муниципальных образований, подверженных паводкоопасным явлениям, в общей сумме насчитывают 107 млн рублей, – рассказал Сергей Левченко.

В целом подготовка органов управления и сил ТП РСЧС Иркутской области осуществляется в плановом порядке. Общая готовность органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Иркутской области к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период будет рассмотрена на заседании КЧС и ПБ правительства Иркутской области в первой декаде апреля текущего года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.