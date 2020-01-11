Иркутяне стали победителями международного театрального форума "Золотой витязь"

Иркутский городской театр народной драмы получил награды 17 международного театрального форума «Золотой Витязь», который прошел в Москве.

В работе фестиваля приняли участие коллективы 21 театра России и трех театров других стран. Иркутский городской театр народной драмы под руководством Михаила Корнева на сцене учебного театра ГИТИС представил на конкурс военную драму по пьесе Валерия Хайрюзова «Сербская девойка». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Постановка завоевала «Специальный диплом за честность и высокий гражданский пафос в художественном осмыслении темы войны и мира». А молодые исполнители главных ролей в спектакле Анастасия Алексеенко и Калиник Семенов получили «Золотые дипломы» за талантливое воплощение образов сербской девушки и русского добровольца.

Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ Михаил Корнев, который руководит Иркутским отделением общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».

По инф. Телеинформа

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