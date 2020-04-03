Иркутяне могут бесплатно пройти онлайн-консультации с психологами на тему коронавируса

С начала апреля любой житель России может получить по телефону или через мобильное приложение DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) бесплатную консультацию квалифицированного психолога. Горячая линия работает по номеру 8-800-707-85-72.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в связи с широким распространением различной информации о коронавирусной инфекции и вынужденной изоляцией люди не всегда справляются с возрастающим стрессом. DocDoc и платформа акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ решили оказать психологическую поддержку в это непростое время.

Психологи или психологические службы, готовые безвозмездно профессионально помогать людям, могут зарегистрироваться на сайте. Волонтеры, желающие проводить консультации, должны иметь соответствующую подготовку и психологическое образование и проходят обязательную проверку перед участием в проекте.

При звонке на бесплатную горячую линию пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с квалифицированным психологом.

– Важно понимать, что именно сейчас людям необходима моральная поддержка. В условиях изоляции и напряженного информационного поля могут обостриться страхи и паника, с которыми не каждый может справиться самостоятельно. За неделю работы нашей горячей линии по коронавирусу мы видели множество таких случаев, и это нормально для подобных ситуаций. Поэтому мы приняли решение добавить психологическую помощь людям, которые сейчас в ней особенно нуждаются, – говорит основатель сервиса DocDoc Дмитрий Петрухин.

– На сайт акции ежедневно заходит более 100 тысяч человек. Многие хотят оказать помощь, но есть огромное число тех, кому эта помощь нужна. #МыВместе – это про возможность людей помогать друг другу, делясь услугами, информацией или ресурсами, объединяясь в большое сообщество взаимопомощи. С новым партнерством мы можем расширить возможности акции, начав профессионально оказывать людям психологическую поддержку, привлекая к этому в том числе большое число неравнодушных специалистов в качестве волонтеров, – комментирует председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Общероссийская акция #МыВместе проходит в стране в период пандемии коронавируса с целью поддержки пожилых и маломобильных граждан, а также создания условий взаимопомощи в обществе.

Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc вошел в экосистему Сбербанка, после чего сервис начал трансформацию в медицинскую платформу – площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина.

Сегодня более 4000 частных клиник, подключенных к сервису, дают возможность записаться на очный прием к врачу. Сервисом воспользовалось уже более 2,5 млн человек. За это время DocDoc собрал более 300 000 отзывов о врачах.

Сервис телемедицины DocDoc (онлайн-консультации с врачами) был запущен в 2018 году. На данный момент компания является лидером по оказанию телемедицинских услуг в России. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. Самыми популярными за 2019 год из узкоспециализированных врачей стали гинеколог, аллерголог, оториноларинголог, гастроэнтеролог.

По инф. Телеинформа

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