Иркутскую колонию предлагают перенести за пределы города

Условия возможного переноса ИК-6 ГУФСИН по Иркутской области за черту Иркутска обсудили представители Государственной думы, Минюста России и ФСИН России 1 апреля.

Рабочая встреча была организована по обращению депутатов ГД Сергея Тена и Александра Якубовского в связи с многочисленными обращениями жителей Иркутска относительно нахождения в границах плотной городской застройки объектов ГУФСИН России, а также планами по возможному строительству на этом месте нового лечебного корпуса в рамках соответствующей федеральной целевой программы. Об этом сообщает пресс-служба Сергея Тена.

По результатам обсуждения было принято решение провести в двухмесячный срок предварительную проработку рассмотренных вариантов выведения ИК-6 за пределы иркутского микрорайона Синюшина Гора и проанализировать их с участием представителей ФСИН России, правительства Иркутской области и администрации Иркутска.

– Вопрос крайне сложный. В ходе рабочей встречи с директором ФСИН России Александром Калашниковым обсудили также варианты решений с учетом опыта других регионов, организационные и финансовые ограничения, которые объективно сегодня есть. Обсудили перспективы комплексного развития занятых в настоящее время объектами ФСИН России земельных участков, – прокомментировал Сергей Тен.

Участники рабочего совещания отметили, что в результате совместной работы с руководством Иркутской области, Иркутска, Минюстом России и ФСИН России должно быть выработано максимально эффективное решение, от которого выиграли бы все: и Иркутск, и жители Синюшки, а также сохранились производства и рабочие места с учетом специфики деятельности профильного федерального органа власти.

– Гарантировать стопроцентное решение проблемы сейчас сложно, однако движение в эту сторону началось. Вопрос будем включать в повестку межведомственной рабочей группы по оказанию содействия в решении задач, которые стоят перед ГУФСИН по Иркутской области, она создана по решению руководства Иркутской области, – отметил депутат Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...