Иркутскому спорту – 95 лет! Кубок от Мацуева – у ангарского «Салюта»

29-й турнир по мини-футболу памяти легендарного спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Петровича Перминова собрал на стадионе ИрГТУ 64 любительские команды со всех уголков нашего необъятного региона – от Бодайбо до Слюдянки.

«Низкий поклон за память о брате»

В адрес организаторов и участников поступило множество поздравлений и напутствий. Одно послание особенно дорого и трогает душу – оно от родной сестры Перминова Галины Петровны Анисимовой: «Дорогие мои ребята! Огромное вам спасибо за преданность турниру. Мне посчастливилось побывать на двух, я была восхищена тёплой атмосферой и высоким накалом самоотверженной спортивной борьбы. Низкий поклон за память о брате».

Галина Петровна – полная копия Льва, такая же бойкая, неунывающая и общительная, прошла огонь и воды Великой Отечественной. Воевать ушла 18-летней медсестрой в 1943 году, вернулась в победном 1945-м кавалером боевых орденов и медалей. Закончила консерваторию и всю жизнь вела уроки музыки в Улан-Удэ.

У турнира много друзей, которые чтят светлую память великого комментатора и фронтовика, приходят на помощь организаторам по зову сердца. На этот раз кубок для победителей учредил наш выдающийся земляк, народный артист России и пианист-виртуоз с мировым именем, почётный гражданин Иркутска Денис Мацуев. Уникальный случай в истории турнира. Специальными призами одарили лауреатов другие учредители. С добрыми пожеланиями к участникам турнира на его открытии выступил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Турнир – это всегда праздник массового футбола. Даже в лихие 90-е, когда в стране многие добрые начинания приказали долго жить, соревнования памяти Льва Перминова вызывали огромный интерес, притягивали сотни любителей кожаного мяча. Это был и есть самый массовый и популярный турнир на просторах России, потому что он искренний и по-настоящему народный, на него приезжают любительские команды из Бодайбо и Вихоревки, Усть-Орды и Нижнеудинска, Куйтуна и Ольхона, Тулуна и Обусы, Закулея и Заларей, Тайшета и Нукут...

Можно долго перечислять территории участников, но список и без того впечатляющий, дающий полное представление о высоком имидже Мемориала. Но отношение к нему в последнее время со стороны министерства спорта Иркутской области, вопреки здравому смыслу, далеко не лучшее. Как и к памяти человека, оставившего яркий след на иркутской земле. Все мы обязаны Льву Перминову за то, что он, защищая Родину на войне, дошёл до Берлина, а затем свыше четырех десятков лет верой и правдой служил журналистике, вёл исторические репортажи о самых ярких событиях: о пуске Иркутской и Братской ГЭС, об открытии золотых залежей в Бодайбо, о строительстве молодых городов... Непревзойдённый спортивный радиокомментатор, он и здесь был первооткрывателем. Вот почему сразу после кончины Льва Петровича в 1990 году родился футбольный турнир его памяти, возросший с восьми команд на старте до нынешней величины. Это, к слову, для людей с короткой памятью...

Неожиданный финал

Но вернёмся к прошедшим играм. Интрига за интригой, накал страстей зашкаливал, соперники не церемонились с прописными фаворитами. Красноречивый тому факт: все прежние чемпионы сошли с дистанции на подступах к полуфиналу. Выбыли из борьбы за трофей возмутители последних лет «Проект» и «ИрАэро», сильные команды из Братска, Бодайбо, Тайшета, Тулуна.

Самыми захватывающими получились полуфинальные игры, носившие истинно кубковый характер, где до последних минут судьба матчей висела на волоске, в которых уступившие были достойны победителей. Конкуренцию трём иркутским полуфиналистам составил ангарский «Салют», в рядах которого немало известных игроков. Но в этих встречах все былые заслуги – не решающий аргумент. Яркий пример – игра вратаря ангарчан Юрия Евстифеева. Боец до мозга костей, лидер по духу, он надёжно защищал ворота во всех встречах, пропустив лишь один мяч. Его уверенность помогла «Салюту» одолеть в полуфинале амбициозный и упорный «Локомотив» – 2:0. В острейшем споре между «Дизелем» и «Performance», известным больше по другому звучному названию «Пчёлы», основное время не выявило сильнейшего – 4:4. В серии дополнительных пенальти удача улыбнулась «Пчёлам».

В споре за третье место «Дизель» взял верх над железнодорожниками – 4:2 и впервые выиграл бронзовые награды. А вот финал принёс неожиданный результат: при внешне равной игре шесть безответных голов влетели в ворота «Performance». Редкая развязка, но и она случается. Честь и хвала новому чемпиону, но рука не поднимается бросить камень в огород соперника, показавшего в целом удалый футбол.

Так что «Салют» заслуженно завоевал кубок от Мацуева.

– Это самый престижный трофей в моей богатой футбольной биографии, – не скрывая радости, делился своими впечатлениями Юрий Евстифеев, признанный лучшим вратарём турнира. Кстати, это его четвёртое чемпионство, но ранее Юрий побеждал, играя за другие ангарские команды.

Награды отличившимся вручали руководитель аппарата Законодательного собрания Дмитрий Авдеев, министр спорта Илья Резник и автор этих строк. Призов было много, они достались каждому футболисту из команд, занявших 1–4 места, лучшим игрокам, тренерам, судьям, представителям прессы. Особое спасибо директору стадиона Владимиру Солонину, предоставившему все условия для проведения турнира на высоком уровне.

...Итак, 29-й турнир памяти нашего прославленного земляка позади. На торжественной церемонии закрытия прозвучали обещания следующему, 30-му, турниру придать статус международного, пригласив для этого соседей из Китая, Японии, Монголии. Благое намерение. И оно при желании выполнимо. Тем более что Илья Резник пообещал изменить бюджетную политику министерства спорта по отношении к турниру, уделить ему соответствующее внимание. На этой ноте и попрощались.

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